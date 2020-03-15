Фондовий ринок США в час "ведмедів": як змінилися біржові індекси та що буде з цінами акцій

Світові фондові фондові ринки уже кілька тижнів сильно лихоманить. Американські біржові індекси знизилися настільки, що тепер можна говорити про повне занурення фондового ринку США на територію "ведмедів".

Детальніше ситуацію на фондовому ринку Сполучених Штатів та інших регіонів за останній тиждень прокоментували 24 каналу аналітики компанії "Фрідом Фінанс Україна". Також експерти надали свої прогнози щодо подальших змін на біржах.

Нагадаємо, у середу, 11 березня, фондові індекси США продемонстрували негативну динаміку – вони різко обвалилися. Причиною такого падіння стало визнання Всесвітньою організацією охорони здоров’я коронавірусу пандемією.

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У результаті індекс найбільших американських компаній S&P 500 впав на 4,9% – до 2741 пунктів. Починаючи з максимуму 2020 року цей біржовий показник опустився на 19,3%. Промисловий індекс Доу-Джонса впав на 20% від свого піку. Стрімке зниження цих ключових індексів широкого ринку свідчить про початок домінування саме "ведмежого" тренду.



Динаміка індексу S&P 500 / Фрідом Фінанс Україна

Ведмежий тренд – що це таке? Якщо ціна на той чи той біржовий інструмент тривалий час падає, то на ринку панує ведмежий тренд, а якщо зростає – бичачий.

Аналітики Фрідом Фінанс стверджують, що світові фондові майданчики демонструють негативну динаміку через розчарування інвесторів, пов’язане з заходами, які вводять уряди країн для стримування поширення коронавірусу.

Інвестори чекали від Білого дому більш рішучих і оперативних дій. Однак найрадикальнішим кроком американського уряду стала заборона на в’їзд туристів із Європи до Сполучених Штатів терміном на 30 днів. Це рішення не сприяє підвищенню ділової активності й може спричинити набагато серйозні економічні наслідки,

– зазначили у Фрідом Фінанс.

На тлі обвалу на фондових ринках збільшується попит на інші фінансові інструменти, враховуючи і облігації США. Ставка за 10-річними казначейськими облігаціями, після росту на 0,85%, знизилася на 0,75%.

Очікуємо, що S&P 500 в ході найближчих торгів досягне рівня 2600 пунктів. Якщо ж негативна динаміка на ринку зберігатиметься, цей показник опуститься до мінімуму 2018 року – 2350-2400 пунктів,

– прогнозують аналітики.

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Ситуація на фондових ринках поза межами США

Щодо Європи, то тут кількість випадків зараження коронавірусом із кожним днем зростає. Станом на 15 березня, зареєстровано 44 529 випадків захворювання Covid-19. В Італії, де зосереджено найбільше хворих – 21 157 осіб, тимчасово зупинено роботу всіх магазинів, окрім супермаркетів із продовольчими товарами і аптек.

Європейський центральний банк, як очікують, знизить базову облікову ставку мінімум на 0,1%. Однак, ймовірно, це рішення ніяк не покращить ситуацію на фондовому ринку Європи.

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Азійські біржові індекси теж значно знизилися:

Японський Nikkei опустився на 4,4%.

опустився на 4,4%. Китайський CSI знизився на 1,9%.

Австралійський фондовий індекс ASX впав на рекордних 7,4%.



Як змінилися основні показники на фондових ринках світу / Фрідом Фінанс Україна

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Як змінилися ціни на акції компаній

Після завершення основної сесії торгів квартальний звіт нададуть Oracle, Adobe і Broadcom. Уся увага інвесторів буде зосереджена на прогнозах і коментарях менеджменту цих підприємств щодо впливу коронавірусу на бізнес.

Так, корпорація Oracle збільшила чистий прибуток на акцію (EPS) з 0,7 долара до 0,95 долара при збільшенні виручки на 1%. Adobe, згідно зі звітом, продемонструє ріст виручки на 17% завдяки розширенню бізнесу шляхом купівлі нових компаній. Чистий прибуток EPS зросте з 1,3 долара до 2,23 долара.

Оскільки понад 40% прибутків Adobe зосереджено в Європі й Азії, результати наступних кварталів, ймовірно, продемонструють негативний вплив епідемії,

– стверджують у Фрідом Фінанс.

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Що відомо про коронавірус? Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Станом на 15 березня 2020 року у світі зареєстровано 156 400 підтверджених випадків зараження, із них 5 833 – закінчилися смертю. Одужало вже 73 968 осіб. В Україні підтверджено три випадки захворювання на COVID-19, спричинений новим коронавірусом, один із них – летальний.