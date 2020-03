Пандемія і заборона в’їзду до США: світові фондові ринки різко обвалилися

За даними Investing.com, ф’ючерси на S&P 500 знизилися на 4,7%. День тому фондовий індекс найбільших американських компаній впав на 4,89%, міцно закріпившись на території ведмежого ринку.

Ф’ючерси на Euro Stoxx 50 опустилися на 5,8% – до найнижчого рівня з середини 2016 року.

Заборона президентом поїздок з Європи до США, безумовно, застала зненацька всіх. Ми розуміємо, що для економіки країни цей крок суттєвий, і він може стати визначальним для всіх сфер бізнесу,

– заявив Кхун Гох, керівник дослідницького підрозділу банківського холдингу ANZ у Сінгапурі.

Індекс MSCI акцій компаній азійсько-тихоокеанського регіону, не враховуючи Японію, знизився на 4,1% – до найнижчого рівня з початку 2019 року. Японський фондовий індекс Nikkei впав на 5,3%.

Основний австралійський фондовий показник зменшився на 7,4%, а південнокорейський індекс Kospi – на 4,6%.

У середу, 11 березня, Дональд Трамп офіційно заявив, що США тимчасово припиняє сполучення з Європою, окрім Великої Британії, на 30 днів. Рішення почне діяти з п’ятниці, 13 березня. За словами Трампа, на торгівлю це обмеження не вплине. Також президент США доручив Міністерству фінансів відтермінувати сплату податків для осіб, інфікованих коронавірусом.

Щодо ціни золота, то вона трохи знизилася від свого максимального рівня в понеділок, 9 березня, коли дорогоцінний метал торгувався вище 1700 доларів за унцію. Зараз вартість золота зменшилася на 0,5% і становить 1642,5 долара за унцію.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій США знизилася на 8,7 базових пункти. Однак таке падіння несуттєве в порівнянні з результатами понеділка, 9 березня, коли дохідність опустилася відразу на 40 базових пунктів і досягла рекордно низького рівня.

Дохідність дворічних казначейських облігацій США зменшилася на 4 базових пункти.

До падіння фондових ринків призвело й визнання Всесвітньою організацією охорони здоров’я коронавірусу світовою пандемією. Після цього оголошення S&P 500 впав на 5,9%, а промисловий індекс Доу-Джонса – на 6,5%.

Російський рубль теж обвалився – до 73 рубля за долара та 82,4 рубля за євро.

