Після тривалих суперечок з Росією Білорусь таки відновлює експорт нафти

Білорусь скасувала призупинення експорту нафтопродуктів. Втім поки що держава не вийшла на ті обсяги експорту, які були до нафтових суперечок з Росією.

Про скасування призупинення експорту нафти розповів голова концерну "Белнефтехім" Андрій Рибаков. Про це повідомляє видання "БЕЛТА".

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Це був нетривалий період призупинення. Воно скасоване. Хоча ми поки не вийшли на ті обсяги експорту, які прописувалися нами в бізнес-плані. Але сам експорт у нас не під забороною,

– підкреслив менеджер.

Крім того, він також розповів, на які ринки опиратиметься Білорусь при експорті нафтопродуктів.

“Безумовно, найефективнішими є національний і найближчі ринки. Саме на них ми будемо орієнтуватися у першу чергу”, – зазначив Андрій Рибаков.

Російсько-білоруська нафтова суперечка: коротко