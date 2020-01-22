Після тривалих суперечок з Росією Білорусь таки відновлює експорт нафти
Білорусь скасувала призупинення експорту нафтопродуктів. Втім поки що держава не вийшла на ті обсяги експорту, які були до нафтових суперечок з Росією.
Про скасування призупинення експорту нафти розповів голова концерну "Белнефтехім" Андрій Рибаков. Про це повідомляє видання "БЕЛТА".
Цікаво: Нафтовий конфлікт Росії та Білорусі: Мінськ знайшов ще одну альтернативу
Це був нетривалий період призупинення. Воно скасоване. Хоча ми поки не вийшли на ті обсяги експорту, які прописувалися нами в бізнес-плані. Але сам експорт у нас не під забороною,
– підкреслив менеджер.
Крім того, він також розповів, на які ринки опиратиметься Білорусь при експорті нафтопродуктів.
“Безумовно, найефективнішими є національний і найближчі ринки. Саме на них ми будемо орієнтуватися у першу чергу”, – зазначив Андрій Рибаков.
Російсько-білоруська нафтова суперечка: коротко
- Ситуація з російською нафтою у Білорусі була аналогом ситуації з російським газом в Україні – контракт на постачання закінчувався 1 січня 2020 року, а сторони вперто не могли дійти згоди у низці питань.
- Олександр Лукашенко вже погрожував Росії обмеженням обсягів транзиту російської нафти територією Білорусі. Білоруський лідер обурився пропозицією Росії купувати нафту за цінами, вищими від світових.
- Згодом зайшла мова про пошук альтернативних джерел. Раніше представник антимонопольного відомства Білорусі сказав, що країни провалили переговори про транзит нафти й нафтопродуктів до Європи.
- Згодом Росія припинила постачати Білорусі нафту, але це протривало лише декілька днів. На цей час Білорусь призупинила експорт нафтопродуктів, щоб забезпечити власні ринки. Внаслідок суперечки держава змогла домогтися лише того, аби не платити премії постачальникам.