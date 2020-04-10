Ринок акцій США росте на тлі повідомлень ФРС про додаткове фінансування бізнесу
Американський фондовий ринок відзначився ростом після повідомлення Федеральної резервної системи (ФРС) про виділення додаткових 2,3 трильйона доларів на допомогу бізнесу й представникам влади в умовах коронавірусу.
За даними Markets Insider, індекс акцій найбільших американських компаній S&P 500 продемонстрував тижневий приріст на рівні 12%. Промисловий індекс Доу-Джонса піднявся на 13% впродовж цього тижня.
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До нових заходів Федрезерву США включено низку програм, спрямованих на підвищення рівня економіки країни, що постраждала від пандемії коронавірусу.
Станом на четвер, 9 квітня, основні індекси фондового ринку США демонстрували такі значення:
- S&P 500 зріс на 1,5%, досягнувши 2789,82 пункту.
- Промисловий індекс Доу-Джонса збільшився на 1,2% – до 23 719,37 пункту.
- Індекс Nasdaq composite піднявся на 0,8% і становить 8 153,58 пункту.
Волл-стріт повинна відчути легке полегшення. Останні рішення ФРС доводять, що регулятор надає значну фінансову підтримку там, де він може,
– зазначила Сеема Шах, головна спеціалістка-стратег компанії Principal Global Investors.
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Департамент праці США повідомив у четвер, 9 квітня, вранці, що минулий тиждень, який закінчився 4 квітня, загальна кількість звернень за допомогою з безробіття становила 6,6 мільйона. Таким чином, кількість людей, які звернулися за фінансовою допомогою на минулому тижні знизилася в порівнянні з попередніми тижнями.
Тим не менш, майже 17 мільйонів заявок на отримання допомоги з безробіття впродовж трьох тижнів є колосально високим числом. Адже коронавірус продовжує поширюватися в США і завдає значних збитків економіці країни.
Катастрофічні масштаби кризи COVID-19 стають ще більше очевидними. Попри те, що ФРС зреагувала швидко, важливо, щоб фінансова допомога була надана негайно, а головне, щою цих грошей вистачило для стримування економічного спаду,
– говорить Рон Темпл, топ-менеджер у Lazard Asset Management.
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За даними дослідження поведінки споживачів спеціалістами Університету Мічигану, на початку квітня цього року споживацькі настрої у США ще більше знизилися.
Споживачі мають бути готовими до більш тривалої і глибокої рецесії, а не до нинішніх повідомлень влади про те, що фінансова допомога призведе до швидкого відновлення економіки,
– наголосив Річард Кертін, головний економіст, що брав участь у розробленні дослідження.
Пандемія коронавірусу 2020 року: що відомо станом на 10 квітня Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Також ВООЗ визнала коронавірус пандемією.
За даними Університету Джона Хопкінса, у світі зареєстровано 1 603 330 підтверджених випадків зараження, із них 95 758 – закінчилися смертю. Одужало вже 355 983 осіб.
Згідно з інформацією МОЗ, в Україні підтверджено 2203 випадки захворювання на COVID-19, спричинений новим коронавірусом, із них 69 – летальні, а 61 пацієнтів одужало.