Ціни на нафту почали рости після рекордного падіння: коротко про ситуацію на ринку

У вівторок, 31 березня, ціни на нафту піднялися після падіння напередодні. Причиною росту вартості сировини стала домовленість президентів Росії і США про переговори щодо стабілізації енергетичних ринків.

Ціна на нафту марки Brent зросла на 1,9% – до 23,19 долара за барель, повідомляє Ліга.Бізнес із покликанням на закордонні ЗМІ. Так, на момент закриття торгів у понеділок, 30 березня, вартість сировини цієї марки становила 22,76 долара – найнижчий рівень з листопада 2002 року.

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Ціна на нафту WTI збільшилася на 5,8% – до 21,26 долара за барель. За результатами минулої сесії торгів, вартість WTI становила 20,09 долара. Цей показник теж рекордно низький. Востаннє ціна на нафту WTI опускалася до позначки трохи більше, ніж 20 доларів у лютому 2002 року.

За словами старшого аналітика ринку в OANDA Едварда Мойї, ціни на нафту відновили ріст із майже 18-річного мінімуму. Учасники ринку сподіваються, що побоювання щодо надмірної пропозиції сировини трохи стабілізуються. Зокрема, цьому може сприяти домовленість президентів РФ і США, додав Мойя.

У понеділок, 30 березня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін в ході телефонної розмови обговорили питання стабілізації енергетичних ринків. Лідери країн домовилися про продовження переговорів щодо проблем нафтової галузі залучивши міністрів енергетики.

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Раніше Дональд Трамп заявляв, що обов’язково втрутиться в цінову війну Саудівської Аравії та РФ. За його словами, попри те, що низькі ціни на бензин вигідні американським споживачам, вони завдають значних збитків нафтовій промисловості.

Нагадаємо, у березні ціни на нафту обвалилися до мінімуму з 2002 року. Причиною такого різкого падіння вартості сировини стала "нафтова війна" Саудівської Аравії і РФ на тлі зниження попиту на продукцію через коронавірус.

Зокрема, на початку березня відбулася зустріч країн-учасниць ОПЕК з партнерами. Саудівська Аравія хотіла домовитися з Росією про зменшення обсягів видобутку нафти, щоб покращити економічну ситуацію у світі. Однак Росія не підтримала рішення Ер-Ріяду, унаслідок чого останній різко знизив ціни на нафту і збільшив обсяги видобутку сировини.