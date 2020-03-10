Ціни на нафту зросли після масштабного обвалу: що прогнозують аналітики

У вівторок, 10 березня, ціни на нафту дещо зросли після вчорашного рекордного падіння. Ф’ючерси на нафту марки Brent збільшились на 7%, досягнувши майже 37 доларів за барель.

Станом на 8:25 за київським часом, вартість нафти Brent становила 36,87 долара за барель, а нафта WTI торгувалась на рівні 33,27 долара за барель. Про це повідомляє Ліга.Бізнес із покликанням на дані Investing.com.

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За результатами попередніх торгів, ціна на нафту Brent становила 34,36 долара, а на WTI – 31,13 долара.

Аналітики зазначають, що стабілізація на ринку нафти може бути тимчасовою. Якщо Саудівська Аравія вирішить збільшити обсяги видобутку сировини, тоді, можливо, ціни знову обваляться.

За словами аналітиків Citigroup, вартість нафти може знову досягти позначки нижче 30 доларів.

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Виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатих Бірола стверджує, що нинішня ситуація на ринку нафти немає прецедентів за всю історію цієї галузі.

Різке зниження цін на нафту може стати і вигідним для низки країн, зауважили аналітики.

Нагадаємо, у понеділок, 9 березня, вартість нафти знизилася до 27 доларів за барель, що стало найбільшим падінням з 1991 року. Різке падіння цін нафти відбулося внаслідок розпаду союзу між Росією і Саудівською Аравією після зустрічі ОПЕК, що відбулася у Відні у п’ятницю, 6 березня.

Ринок лихоманило впродовж попереднього тижня: