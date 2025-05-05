"Мене пограбували, а адвоката закатували": інвестор ошелешив нюансами ведення бізнесу в Росії

Вільям Браудер був одним із найбільших іноземних інвесторів на російському фондовому ринку. Утім, у 2005 році йому заборонили в'їзд до Росії, а під час обшуку його офіси були пограбовані на велику суму грошей.

Зовнішній ворог Путіна номер один, генеральний директор Hermitage Capital Management Вільям Браудер в ефірі 24 Каналу припустив, що бізнесмени зі США навряд чи нині серйозно розглядають можливість ведення бізнесу в Росії. Ще до початку повномасштабної війни це було токсичне бізнес-середовище.

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Ризики ведення бізнесу в Росії

Бізнес в Росії пронизаний корупцією, насильством, рейдерством та іншими небезпечними явищами.

Я знаю це з власного досвіду, бо став наочним прикладом того, що може піти не так, якщо інвестувати в Росію. Я був найбільшим іноземним інвестором. Мене вислали з Росії. Наші офіси обшукали, документи вилучили, щоб викрасти з нашої компанії та з бюджету Росії 230 мільйонів доларів, сплачених податками,

– сказав Вільям Браудер.

Він додав, що його адвокат Сергій Магнітський викрив цей злочин. Після цього його заарештували, катували протягом 358 днів і вбили в слідчому ізоляторі.

Я застерігаю всіх, хто планує інвестувати в Росію: ви ризикуєте не лише грошима, а й життям,

– наголосив Браудер.

Також він заявив, що якби США справді захотіли, то могли б економічно знищити Росію. І якби це рішення було ухвалене та реалізоване розумно, для Владіміра Путіна все могло б закінчитися дуже погано. Єдина частина російської економіки, яка досі не перебуває під жорсткими санкціями, – це нафта. Росія й надалі експортує нафту. Якщо США пригрозять іншим країнам санкціями за її купівлю – ті припинять імпорт.

Він додав, що якщо Росія не зможе продавати нафту – Владімір Путін залишиться без грошей на війну. І тоді він буде змушений піти на поступки. Але наразі Дональд Трамп цього не зробив.

Якби США заявили індійським нафтопереробним заводам: якщо ви купуєте російську нафту, ми введемо санкції проти вас і всіх, хто з вами співпрацює, – я гарантую, що вже наступної хвилини індійські НПЗ припинили б купувати російську нафту. У них не залишилося б іншого вибору, окрім як зупинити імпорт російських нафти й газу через санкції,

– наголосив він.

Браудер також підкреслив, що Росія завдала Україні збитків на суму близько 500 мільярдів доларів, і вона повинна за це заплатити. Заморожені російські активи мають бути використані для оборони України, якщо війна триватиме, або для відновлення – коли вона завершиться.