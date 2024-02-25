Росія провалила найдорожчу у своїй історії ІПСО, – Буданов сказав, що хотіли зробити окупанти

Глава ГУР МО Кирило Буданов сказав, що Росія хотіла вчинити дуже дорогу інформаційно-психологічну операцію проти України. Однак зрештою окупантам нічого не вдалося.

Мовиться про спецоперацію під назвою "Майдан-3". Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України розповів під час форуму "Україна. Рік 2024", передає 24 Канал.

Цікаво Можу вас розчарувати, – Буданов сказав, від чого помер Навальний

Буданов розповів про провал ІПСО "Майдан-3"

Кирило Буданов наголосив, що окупанти не знайшли нічого кращого, як назвати цю операцію "Майдан-3". Саме таку назву ця ІПСО має в документах росіян.

Це максимально дорога операція для них і вона вже практично провалилася,

– заявив глава ГУР.

За словами керівника української розвідки, в межах цієї операції окупанти планували створити ситуацію, щоб поставити під сумнів легітимність ухвалення рішень в Україні в період після 20 травня 2024 року.

"Вони розраховували на певну смуту в українському суспільстві у зв'язку з цим, яка буде спроєктована на наше військо. Після цього, посіявши двоякі думки в нашій армії, в першій половині червня вони планували завдати воєнної поразки на сході, користуючись розхитаною заздалегідь ситуацією в армії", –пояснив Буданов.

Однак глава ГУР МО запевнив, що росіяни не зможуть завдати воєнної поразки. І ця їхня спецоперація вже остаточно провалилася.

Раніше Зеленський заявляв про реалізацію "Майдану-3" Росією