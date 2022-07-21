В Ірані заявили про готовність передати зброю до "дружньої" росії
Джерело:Tasnim news
В Ірані заявили про можливість експорту безпілотних літальних апаратів та іншої зброї до "дружніх країн". До цього списку безпосередньо входить і росія.
Іран готовий передати зброю до росії
Про те, що Іран готовий експортувати "найдосконалішу" військову техніку та зброю "дружнім країнам" заявив командувач Сухопутними військами Ірану Кіомарс Хейдарі.
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Іран готовий експортувати військову техніку та зброю до дружніх країн,
– заявив Хейдарі.
Командувач Сухопутними військами Ірану заявив, що їхня армія змогла розробити передові БПЛА, які використовуються для дальньої та транскордонної розвідки та бойових операцій.
Він також розповів про структурні зміни у армії Ірану, які дадуть можливість швидше модернізувати власну зброю для покращення точності та дальності її дії.Зауважте: влада Ірану заявила, що не продаватиме безпілотники росії, але радник Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що у США є дані про те, що Тегеран таки готується продати кілька сотень БпЛА.
Іран і росія: останні новини
- 20 липня російський диктатор прибув до Ірану. Там він мав намір домовитись про закупівлю іранських безпілотників.
- Очільник МЗС Ірану Нассер Канаані заявив, що країна не постачатиме росії зброю. Водночас журналіст Мохаммад Фараджаллах вважає, що Іран може використати слабке становище росії, аби та поступилася у деяких питаннях.
- Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що бажання путіна налагодити зв'язок з Іраном – дуже "красномовне" і свідчить про те, що росію все більш відрізають від світу завдяки санкціям.
- До слова, військовий експерт Ігаль Левін каже, що навряд чи Іран не піде на поступки і постачатиме зброю країні-агресорці. Навіть, якщо це трапиться, то це буде невелика кількість й не найкращої якості. Їх буде недостатньо для повномасштабної війни.
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