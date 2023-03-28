Пентагон розробив варіанти, – генерал США про дії на випадок створення Іраном ядерної зброї
Джерело:"Голос Америки"
Головний американський генерал заявив, що у Тегерана достатньо палива для того, аби створити ядерну бомбу менш ніж за два тижні. Однак разом з тим у Вашингтоні вживатимуть усіх необхідних заходів, аби цього ніколи не сталось.
У вівторок, 28 березня, Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі констатував, що загроза створення Іраном нуклеарної зброї достатньо висока. Проте Сполучені Штати робитимуть усе, аби запобігти катастрофі.
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Міллі не перший, хто про це говорить
Власне, як відомо, для виробництва тої ж атомної бомби потрібно достатньо розщеплюваного матеріалу. Тегеран володіє запасами, які теоретично могли б дозволити йому виготовити її всього менш ніж за два тижні. А от створення самої зброї може тривати декілька місяців.
Збройні сили США розробили кілька варіантів для керівництва країни на випадок, якщо Іран вирішить створити реальну ядерну зброю,
– сказав Міллі перед членами Конгресу.
Зауважимо, що у лютому з подібною тезою виступив заступник міністра оборони з політичних питань Колін Каль. Тоді він наголосив, що Ірану буде потрібно близько 12 днів, аби отримати достатньо палива для ядерної зброї, якщо він вирішить її створити.
"Москва – Тегеран – Пекін"
- Слід сказати, що ще однією державою, окрім Ірану, яка підриває світову ядерну безпеку є Росія. Власне, не так давно президент цієї терористичної держави Владімір Путін озвучив намір передати Білорусі тактичну ядерну зброю, фактично порушуючи документи, які стримують розповсюдження та виробництво нуклеарного озброєння.
- Чимало експертів заакцентувало на тому, що відповідну заяву Путін зробив через нетривалий час після візиту президента Китаю Сі Цзіньпіна до Москви. Також важливо, що Кремль щонайменше від осені минулого року посилює партнерство з Тегераном.
- Це все підводить до висновку, що на світовій арені вимальовується так звана "вісь зла", учасниками якої можуть стати такі країни, як Росія, Іран та Китай. Протистояти цьому, очевидно, повинен буде Захід. Зокрема, США та Європа у тісному партнерстві.