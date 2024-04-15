Чим удар Ірану по Ізраїлю схожий на російські обстріли: Жданов назвав особливості
Масовану атаку на Ізраїль вже порівнюють з ударами, які Росія чи не щодня завдає по території України. Ба більше, Іран використав таку саму тактику, як країна-агресорка.
Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Олег Жданов, зауваживши, що є певна відмінність у кількості засобів, які за один раз може застосувати Росія. Нагадаємо, що Іран випустив по Ізраїлю майже 350 ракет і дронів.
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У чому схожість атак по Україні та Ізраїлю
Росія не спроможна одночасно випустити 320 повітряних засобів нападу на нашу країну, як ми побачили це у ситуації з Ізраїлем. Якби так сталося, тоді справді можна говорити, що ситуація катастрофічна.
Було 170 дронів, 120 балістичних ракет і, здається, ще 20 крилатих. Для нас це стало б катастрофою. Водночас комбінованість ударів і планування вогневого ураження – ідентичні,
– зауважив Олег Жданов.
Коли дрони, відповідно до розрахунків, почали підлітати до повітряного простору Ізраїлю, Іран вдарив балістичними ракетами. Час їхнього прильоту збігається.
Мета дій така ж сама, як у Росії – перевантажити систему протиракетної оборони. Але Ірану це не вдалося, ППО Ізраїлю ешелонована та дуже щільна. До того ж варто пам'ятати, що була допомога від партнерів. Тому країна збила 99% цілей.
У чому відмінність захисту України та Ізраїлю
Суттєва відмінність полягає у розмірах наших територій. В України щільність засобів протиповітряної оборони має бути в десятки разів більша. Доти, доки ми не збудуємо систему ППО достатньої щільності, то можемо говорити лише про захист певних об'єктів чи регіонів.
Натомість Ізраїль демонструє повне закриття неба від ударів з повітря з будь-якої відстані. Напад 14 квітня тільки підтвердив, що знищити 320 повітряних цілей – цілком посильне завдання для країни.
Є ще один нюанс. На мій погляд, цей удар показав повну неготовність зброї, яка є в Ірану, до ведення сучасної війни. Ізраїльське озброєння значно краще. До речі, саме цим я пояснюю заяву Ірану в ООН, що інцидент вичерпаний, бо вони нібито отримали все, що хотіли,
– зауважив військовий експерт.
Насправді Іран злякався, що відповідь Ізраїлю буде значно сильнішою та ефективнішою. Адже можемо припустити, що ППО Ірану на такому самому рівні, як і його засоби повітряного нападу.
Ситуація в Ізраїлі: останні новини
- Для того, щоб відбити напад Ірану Ізраїль витратив понад 1,3 мільярда доларів. Балістику здебільшого збивала авіація, використовуючи ракети Arrow. Вартість однієї 3,5 мільйони доларів. Цікаво, що загальний бюджет Армії оборони Ізраїлю у 2023 році становив 16 мільярдів.
- Відбити атаку допомагали Сполучені Штати. Також були залучені військові з Великої Британії, Франції та Йорданії. У командуванні США повідомили, що їхня країна збила понад 80 безпілотників і щонайменше 6 балістичних ракет.
- У США застерегли Іран від можливої ескалації. Заступник посла США в ООН Роберт Вуд наголосив, що американська сторона не хоче згострення, а всі попередні дії мали виключно оборонний характер. Він нагадав, що обов'язок союзників – захистити Ізраїль, а Іран вже надто довго порушує правові зобов'язання.