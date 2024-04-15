"Будуть притягнуті до відповідальності": США застерегли Іран від будь-яких дій проти Ізраїлю

Сполучені Штати застерегли Іран від ескалації конфлікту. Зокрема, заступник посла США в ООН Роберт Вуд наголосив, якщо Іран знову повернеться до дій проти Ізраїлю або США, то буде притягнутий до відповідальності.

Про це він заявив під час екстреного засідання Ради Безпеки ООН. Роберт Вуд також наголосив, що Радбез ООН має "зобов'язання не залишати дії Ірану без відповіді".

Дивіться також Запеклий бій у небі: Ізраїль показав, як знищував іранські безпілотники

США застерегли Іран

Під час виступу заступник посла США в ООН Робер Вуд застеріг Іран від будь-яких дій проти США чи Ізраїлю. Він наголосив, що в іншому ж випадку – агресор буде притягнутий до відповідальності.

Дозвольте мені прояснити. Якщо Іран або його довірені особи вживуть заходів проти США або Ізраїлю, Іран буде притягнутий до відповідальності,

– заявив Вуд.

Він також додав, що США не прагнуть ескалації, а всі дії – мали суто оборонний характер. Під час свого виступу на Радбезі ООН Вуд наголосив, що найкращий спосіб запобігти ескалації – це "однозначне засудження безпрецедентної широкомасштабної атаки Ірану на Ізраїль". Водночас Вуд додав, що Іран мав намір завдати значних збитків та спровокувати безліч смертей в Ізраїлі. У підсумку заступник посла США закликав Радбез не залишати дії Ірану без відповіді, адже ООН має такі зобов'язання.

"Занадто довго Іран грубо порушував свої міжнародно-правові зобов'язання. США вивчать додаткові заходи для притягнення Ірану до відповідальності тут, в ООН", – наголосив заступник посла.

Наостанок свого виступу Вуд акцентував, що саме Іран також є співучасником нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, адже сам він фінансував та підтримував бойовиків ХАМАС під час вторгнення.

Іран масовано обстріляв Ізраїль: головне