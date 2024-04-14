Залежить не від Нетаньягу, – ізраїльський політолог про можливу відповідь по Ірану

Іран випустив по Ізраїлю понад 200 ракет і дронів. Тепер світ обговорює відповідь країни на напад, який, ймовірно, буде здійснений спільно з іншими союзниками.

Ізраїль може діяти незалежно, але зараз це буде нерозумно. Таку думку 24 Каналу висловив політолог з Ізраїлю, колишній дипломат у Москві Михайло Пелліверт, додавши, що в жодному разі не варто недооцінювати своїх ворогів.

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Якою буде відповідь Ізраїлю

Іран – дуже серйозний та небезпечний ворог. У нього майже 100-мільйонне населення, велика територія. Самотужки Ізраїль навряд чи впорається з такою загрозою.

Ізраїль стоїть на порозі війни з Хезболлою – це найнебезпечніша проксі організація Ірану на Близькому Сході. Мені дається, саме туди буде спрямована показова та повномасштабна відповідь Ізраїлю,

– зауважив колишній дипломат у Москві.

Реакція, звісно, буде. Вона має позбавити Іран бажання атакувати ще раз. Хоча в цьому ніхто не зацікавлений. Іран продовжує переконувати, що виступає за рівну кількість ударів, тобто один з його боку, інший з боку Ізраїля. На цьому можна зупинитися.

Джо Байден одразу після нападу поспілкувався з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу та запевнив його в абсолютній підтримці. Вже сьогодні вона дуже відчутна.

Ми не знаємо скільки саме дронів і ракет збила американська ППО, їхні літаки, але розуміємо, що це дуже суттєва цифра. Зараз більшою мірою розвиток подій залежить не від Нетаньягу, а від американців, від того, чи дадуть вони нам карт-бланш на суттєву реакцію,

– наголосив політолог з Ізраїлю.

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