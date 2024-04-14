Залежить не від Нетаньягу, – ізраїльський політолог про можливу відповідь по Ірану
Іран випустив по Ізраїлю понад 200 ракет і дронів. Тепер світ обговорює відповідь країни на напад, який, ймовірно, буде здійснений спільно з іншими союзниками.
Ізраїль може діяти незалежно, але зараз це буде нерозумно. Таку думку 24 Каналу висловив політолог з Ізраїлю, колишній дипломат у Москві Михайло Пелліверт, додавши, що в жодному разі не варто недооцінювати своїх ворогів.
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Якою буде відповідь Ізраїлю
Іран – дуже серйозний та небезпечний ворог. У нього майже 100-мільйонне населення, велика територія. Самотужки Ізраїль навряд чи впорається з такою загрозою.
Ізраїль стоїть на порозі війни з Хезболлою – це найнебезпечніша проксі організація Ірану на Близькому Сході. Мені дається, саме туди буде спрямована показова та повномасштабна відповідь Ізраїлю,
– зауважив колишній дипломат у Москві.
Реакція, звісно, буде. Вона має позбавити Іран бажання атакувати ще раз. Хоча в цьому ніхто не зацікавлений. Іран продовжує переконувати, що виступає за рівну кількість ударів, тобто один з його боку, інший з боку Ізраїля. На цьому можна зупинитися.
Джо Байден одразу після нападу поспілкувався з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу та запевнив його в абсолютній підтримці. Вже сьогодні вона дуже відчутна.
Ми не знаємо скільки саме дронів і ракет збила американська ППО, їхні літаки, але розуміємо, що це дуже суттєва цифра. Зараз більшою мірою розвиток подій залежить не від Нетаньягу, а від американців, від того, чи дадуть вони нам карт-бланш на суттєву реакцію,
– наголосив політолог з Ізраїлю.
Ситуація в Ізраїлі: актуальні новини
- Хезболла та Іран упродовж кількох днів обстрілювали Ізраїль. Тепер країна завдала удару у відповідь та уразила виробничий об'єкт Хезболли. Відомо, що там виробляли зброю. Відео атаки з'явилося в мережі.
- Іран випустив десятки балістичних ракет. Внаслідок удару поранень зазнала 31 людина, також є часткові руйнування військового об'єкту на півдні Ізраїля. Відео потужного обстрілу вдалося зафільмувати.
- Джо Байден провів переговори з Беньяміном Нетаньягу. Президент США повідомив, що його країна не братиме участі у ймовірній операції проти Ірану. Водночас він наголосив, що відповідь за удар має бути "рішучою та потужною". Також Байден зауважив, що ніч обстрілу стала перемогою для Ізраїлю, бо показала перевагу їхнього війська.