Іран пригрозив Зеленському через промову в Конгресі

В Ірані обурилися через промову Володимира Зеленського у Конгресі США. При цьому МЗС країни навіть вдалося до погроз.

Як Іран пригрозив Україні

Під час виступу перед американськими конгресменами Зеленський вкотре наголосив, що Іран допомагає Росії у війні проти України. Саме це і розізлило іранське міністерство закордонних справ.

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Речник МЗС Ірану Нассер Канаані цинічно заявив, що Іран "не постачав жодної військової техніки жодній стороні для використання у війні в Україні". Мовляв, Тегеран поважає територіальну цілісність усіх країн, зокрема й України.

Зеленському варто було б знати, що стратегічне терпіння Ірану щодо таких безпідставних звинувачень не є безмежним,

– наголосив Кааані.

Такою заявою політик відкрито пригрозив Україні. Мовляв, Іран більше не хоче слухати такі звинувачення і його "терпіння" обмежене.

Крім того, Канаані порадив українському президенту "винести урок з долі деяких інших політичних лідерів, які задовольнялися підтримкою США".

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Що Зеленський сказав у Конгресі про Іран

Президент України 21 грудня заявив, що у своїй геноцидній політиці щодо нашого народу Росія знайшла собі спільника – Іран.

Іранські вбивчі дрони, які йдуть до Росії сотнями, стали загрозою для нашої критичної інфраструктури. Так один терорист знаходить іншого. Питання часу, коли вони вдарять по інших ваших союзниках, якщо ми не зупинимо їх зараз,

– сказав Зеленський у Конгресі США.

Зауважимо, 17 грудня Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що Росія отримала нову партію іранських дронів-камікадзе.