Іран вперше відкрито показав свою підземну авіабазу "Eagle 44": що там зберігають

Іран, який постачає дрони-камікадзе та зброю Росії, показав свою військову авіабазу. Країна вперше демонструє свої секретні військові активи.

Підземна база військово-повітряних сил Ірану має назву "Eagle 44". Зазначають, що вона одна з найбільших військових баз країни.

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Що зберігають на "Eagle 44"

Судячи з фото, база "Eagle 44" здатна зберігати та експлуатувати винищувачі та безпілотники. До речі, місце розташування бази залишається засекреченим.

Цікаво, що авіабаза побудована за вподобаннями Путіна – глибоко під землею. Там розміщені винищувачі, які оснащені крилатими ракетами великої дальності.

Начальник штабу збройних сил Ірану Мохаммад Багері нещодавно заявляв, що "будь-яка атака на Іран отримає відповідь з боку численних баз військово-повітряних сил, включаючи "Eagle 44".

Іранська авіабаза "Eagle 44" / Фото IRNA

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