Іран запустив БпЛА на Ізраїль, можлива і ракетна атака: що відбувається на Близькому Сході

13 квітня 2024, 23:27
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Ситуація на Близькому Сході напружена вже кілька днів. В Ізраїлі готуються до нападу з боку Ірану, а Джо Байден збере термінову нараду. 24 Канал стежить за ситуацією.

Іран усіляко провокує Ізраїль. Наприклад, захопив ізраїльський танкер в Ормузькій протоці. У відповідь Держава Ізраїль звинуватила Іран у піратстві та закликала світ оголосити Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) терористичною організацією.

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Що відбувається в Ізраїлі

 

00:09, 14 квітня

Йорданія відрила небо для ВПС Ізраїлю

Ізраїльський Channel 12 передає, що Йорданія відкрила повітряний простір для винищувачів ВПС Ізраїлю для перехоплення іранських безпілотників.

00:08, 14 квітня

Заява ЦАХАЛ щодо загрози атаки Ірану

"Іран здійснив пряму атаку з території Ірану на державу Ізраїль.

Ми уважно стежимо за іранськими безпілотниками-вбивцями, які прямують до Ізраїлю. Це серйозна і небезпечна ескалація".

Ізраїльтяни запевнили, що їхні оборонні та наступальні можливості на найвищому рівні готовності.

00:03, 14 квітня

Ізраїль відповідає на атаку: заява Армії оборони

"Раніше сьогодні з території Лівану були запущені безпілотні літальні апарати в напрямку Кфар-Блюма і Ханіти на півночі Ізраїлю. У відповідь винищувачі та артилерія ЦАХАЛу завдали ударів по об'єктах терористів Хезболли в районах Ель-Хараєб, Вардія та Хілат ад-Даба. Серед уражених цілей – об'єкти терористичної інфраструктури та військові пости", – мовиться в повідомленні.

23:52, 13 квітня

У соцмережах показали проліт Shahed-136

Імовірно, це саме ті дрони, які зараз летять на Ізраїль.

 

23:49, 13 квітня

Заява КВІР

КВІР офіційно підтвердив запуск ракет та безпілотників по цілях на території Ізраїлю.

Пояснюють, що це відплата за удар по Дамаску.

23:47, 13 квітня

Ізраїль закриває повітряний простір.

23:44, 13 квітня

Де зараз безпілотники з Ірану

До Ізраїлю вони долетять за кілька годин. Є дані про другу хвилю, а також про можливі пуски ракет.

Ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер пише, що, імовірно, США перехоплюють дрони над Іраном. 

23:36, 13 квітня

Коли відбудеться зустріч Байдена з радниками

Це станеться вдень (в Україні в цей час буде ніч). Білий дім перебуває на контакті з ізраїльськими колегами.

23:25, 13 квітня

США реагують на загрози

Джо Байден був в особистій резиденції в штаті Делавер. Тепер він повертається до Білого дому з особистої резиденції – буде консультуватися "зі своєю групою національної безпеки". Там будуть Ентоні Блінкен і Ллойд Остін. Останній запевнив Ізраїль у повній підтримці.
 

23:25, 13 квітня

Іран запустив десятки безпілотники в бік Ізраїлю

ВПС готуються до пеерехоплення. Тривогу оголосять, якщо дрони увійдуть у повітряний простір Ізраїлю.

23:24, 13 квітня

Заява Нетаньягу

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу сказав, що "в останні роки" держава готувалася давати відсіч Ірану.

23:23, 13 квітня

Ізраїль увів обмеження на збори, війська в повній готовності

  • Головний військовий речник Даніель Хагарі 13 квітня заявив, що в країні скасовують шкільні екскурсії та інші заходи, заплановані на найближчі дні.
  • Освітні заходи заборонили по всій країні, також не можна збиратися більше тисячі осіб. Хоча школи переважно закриті через свято Песаху, обмеження діятимуть до 23:00 15 квітня.
  • Поблизу кордону з Сектором Гази та Ліваном обмеження ще суворіші.
  • Збройні сили Ізраїлю приведено в повну бойову готовність, у повітрі десятки бойових літаків. 
  • Йорданія вже закрила свій повітряний простір та скасувала усі рейси (країна розташована між Ізраїлем та Іраном).

 

Автор: Ірина Чеботнікова