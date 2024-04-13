Іран запустив БпЛА на Ізраїль, можлива і ракетна атака: що відбувається на Близькому Сході

Ситуація на Близькому Сході напружена вже кілька днів. В Ізраїлі готуються до нападу з боку Ірану, а Джо Байден збере термінову нараду. 24 Канал стежить за ситуацією.

Іран усіляко провокує Ізраїль. Наприклад, захопив ізраїльський танкер в Ормузькій протоці. У відповідь Держава Ізраїль звинуватила Іран у піратстві та закликала світ оголосити Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) терористичною організацією.

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Що відбувається в Ізраїлі