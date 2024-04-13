Іран запустив БпЛА на Ізраїль, можлива і ракетна атака: що відбувається на Близькому Сході
Ситуація на Близькому Сході напружена вже кілька днів. В Ізраїлі готуються до нападу з боку Ірану, а Джо Байден збере термінову нараду. 24 Канал стежить за ситуацією.
Іран усіляко провокує Ізраїль. Наприклад, захопив ізраїльський танкер в Ормузькій протоці. У відповідь Держава Ізраїль звинуватила Іран у піратстві та закликала світ оголосити Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) терористичною організацією.
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Що відбувається в Ізраїлі
Ізраїльський Channel 12 передає, що Йорданія відкрила повітряний простір для винищувачів ВПС Ізраїлю для перехоплення іранських безпілотників. "Іран здійснив пряму атаку з території Ірану на державу Ізраїль. Ми уважно стежимо за іранськими безпілотниками-вбивцями, які прямують до Ізраїлю. Це серйозна і небезпечна ескалація". Ізраїльтяни запевнили, що їхні оборонні та наступальні можливості на найвищому рівні готовності. "Раніше сьогодні з території Лівану були запущені безпілотні літальні апарати в напрямку Кфар-Блюма і Ханіти на півночі Ізраїлю. У відповідь винищувачі та артилерія ЦАХАЛу завдали ударів по об'єктах терористів Хезболли в районах Ель-Хараєб, Вардія та Хілат ад-Даба. Серед уражених цілей – об'єкти терористичної інфраструктури та військові пости", – мовиться в повідомленні. Імовірно, це саме ті дрони, які зараз летять на Ізраїль. КВІР офіційно підтвердив запуск ракет та безпілотників по цілях на території Ізраїлю. Пояснюють, що це відплата за удар по Дамаску. Ізраїль закриває повітряний простір. До Ізраїлю вони долетять за кілька годин. Є дані про другу хвилю, а також про можливі пуски ракет. Ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер пише, що, імовірно, США перехоплюють дрони над Іраном. Це станеться вдень (в Україні в цей час буде ніч). Білий дім перебуває на контакті з ізраїльськими колегами. Джо Байден був в особистій резиденції в штаті Делавер. Тепер він повертається до Білого дому з особистої резиденції – буде консультуватися "зі своєю групою національної безпеки". Там будуть Ентоні Блінкен і Ллойд Остін. Останній запевнив Ізраїль у повній підтримці. ВПС готуються до пеерехоплення. Тривогу оголосять, якщо дрони увійдуть у повітряний простір Ізраїлю. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу сказав, що "в останні роки" держава готувалася давати відсіч Ірану.
Йорданія відрила небо для ВПС Ізраїлю
Заява ЦАХАЛ щодо загрози атаки Ірану
Ізраїль відповідає на атаку: заява Армії оборони
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Заява КВІР
Де зараз безпілотники з Ірану
Коли відбудеться зустріч Байдена з радниками
США реагують на загрози
Іран запустив десятки безпілотники в бік Ізраїлю
Заява Нетаньягу
Ізраїль увів обмеження на збори, війська в повній готовності
Ізраїльський Channel 12 передає, що Йорданія відкрила повітряний простір для винищувачів ВПС Ізраїлю для перехоплення іранських безпілотників.
"Іран здійснив пряму атаку з території Ірану на державу Ізраїль.
Ми уважно стежимо за іранськими безпілотниками-вбивцями, які прямують до Ізраїлю. Це серйозна і небезпечна ескалація".
Ізраїльтяни запевнили, що їхні оборонні та наступальні можливості на найвищому рівні готовності.
"Раніше сьогодні з території Лівану були запущені безпілотні літальні апарати в напрямку Кфар-Блюма і Ханіти на півночі Ізраїлю. У відповідь винищувачі та артилерія ЦАХАЛу завдали ударів по об'єктах терористів Хезболли в районах Ель-Хараєб, Вардія та Хілат ад-Даба. Серед уражених цілей – об'єкти терористичної інфраструктури та військові пости", – мовиться в повідомленні.
Імовірно, це саме ті дрони, які зараз летять на Ізраїль.
КВІР офіційно підтвердив запуск ракет та безпілотників по цілях на території Ізраїлю.
Пояснюють, що це відплата за удар по Дамаску.
Ізраїль закриває повітряний простір.
До Ізраїлю вони долетять за кілька годин. Є дані про другу хвилю, а також про можливі пуски ракет.
Ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер пише, що, імовірно, США перехоплюють дрони над Іраном.
Це станеться вдень (в Україні в цей час буде ніч). Білий дім перебуває на контакті з ізраїльськими колегами.
Джо Байден був в особистій резиденції в штаті Делавер. Тепер він повертається до Білого дому з особистої резиденції – буде консультуватися "зі своєю групою національної безпеки". Там будуть Ентоні Блінкен і Ллойд Остін. Останній запевнив Ізраїль у повній підтримці.
ВПС готуються до пеерехоплення. Тривогу оголосять, якщо дрони увійдуть у повітряний простір Ізраїлю.
Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу сказав, що "в останні роки" держава готувалася давати відсіч Ірану.