Це не просто політичний жест, а спроба захистити конституційні основи Ісламської Республіки від перетворення на "спадкову монархію". Про це пише Ігор Семиволос.

Чому в Ірані проти призначення Моджтаби Хаменеї?

Аргументація цілком очевидна: вони виступають проти династичного успадкування, яке суперечить ідеям революції 1979 року. А також вказують на недостатній релігійний авторитет Моджтаби Хаменеї – він має лише ранг ходжат-оль-іслам, а не аятола.

Якщо Моджтабу призначать під прямим тиском Корпусу вартових Ісламської революції та за умови бойкоту значної частини Асамблеї, він не матиме авторитету ані серед духовенства, ані серед народу. Це створює ідеальні умови для громадянської війни або внутрішнього заколоту.

Однак зауважу, що ця інформація від іранського ЗМІ може бути частиною інформаційної війни.