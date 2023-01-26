Якби Іран передав Росії ракети, про це давно повідомили б західні розвідки, – політолог

Російські пропагандисти почали розповідати, що під час масованого ракетного удару 26 січня вони вперше використали іранські балістичні ракети. Це може бути залякування. Зараз не потрібно робити поспішних висновків.

Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Пастернак. За його словами, є велике сподівання, що це таки виявиться інформаційно-психологічна спеціальна операція (ІПСО).

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Чому це могли не бути іранські балістичні ракети

Як наголосив Пастернак, якби Іран передав балістичні ракети до Росії, то вже були б впевнені заяви від представників західної розвідки. Адже вони ретельно за цим стежать.

Також нещодавно МЗС Ірану вийшло із заявою щодо підтримки територіальної цілісності України. Це було досить несподівано і змусило деяких аналітиків вважати, що співпраця між Тегераном та Москвою стала на паузу. Однак паралельно були повідомлення про передачу літаків від Росії до Ірану.

Це могло відбутися в межах таємних домовленостей. Пам'ятаєте, що Патрушев літав в Іран, а до цього Путін зустрічався з тамтешніми високопосадовцями. Тому важко поки говорити про те, що в Ірану були можливості закрити цю "оду" з приводу балістичних ракет,

– зазначив Пастернак.

Навіщо російські групи поширюють цю інформацію

Як припустив Пастернак, завдання російських пабліків – продемонструвати місцевим жителям, що в світі є так звана "коаліція" з Росією, яка бореться проти Заходу. Тому вони поширюють часто неправдиві дані про співпрацю з КНДР, Китаєм, Іраном тощо.

Другий момент – російські пабліки останнім часом стали точкою входу суперечливої інформації в український інформаційний простір. Це йде в комплексі, що Україна нібито зараз не може збивати балістичні ракети. Тобто формує масовий страх, панічні настрої, тривоги, стресові розлади,

– підкреслив Пастернак.

Він згадав, як під час першого масованого ракетного удару 10 жовтня росіяни вкинули в український інформаційний простір інформацію про ймовірний наступ з Білорусі. Це була спроба серйозно залякати українців. А люди під час тривожності схильні більше критикувати владу, зневірюватися і ще більше споживати різної "сумнівної" інформації.

Ми витримаємо. Якщо це дійсно іранські балістичні ракети, то в нас скоро будуть системи Patriot. Близько 4 батарей. Вони здатні збивати балістичні ракети. Нічого страшнішого в Росії за ядерну зброю більше немає,

– розповів Пастернак.

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