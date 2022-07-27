Чому путіну вигідно співпрацювати з Іраном: пояснення політолога

У росії практично не залишилося союзників, з якими можна було б запустити військову співпрацю. Тому вони намагаються домовитися з Іраном.

Про це 24 каналу розповів український політолог Микола Давидюк. За його словами, існує можливість, що Іран таки погодиться співпрацювати з росією. Адже історично ця країна має антизахідні погляди.

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Давидюк прогнозує, що росію очікують десятки років санкцій, знищена економіка та повна ізоляція. Якщо навіть такі невеликі за територією держави як Ізраїль можуть тиснути на Іран, то так само згодом умовні Грузія, Вірменія та Молдова зможуть класти на лопатки росію.

Москва вимушена домовлятися з Іраном, адже вони буквально не мають партнерів, з якими можна піти на військову кооперацію. Китай та Індія "відморожуються", а Куба, Північна Корея та Еритрея тут не сильно допоможуть.

На думку Давидюка, кремль зрозумів недолугість свого військово-оборонного комплексу. Про це свідчить велика кількість випадків раптової серцевої недостатності в представників оборонних підприємств.

Це – важливий момент. Адже розграбувавши росію, вони зіткнулися з тим, що в багато разів менша українська армія дає їм по вухах. До того ж путін думав, що грабувати росію може тільки він. Як виявилося – крадуть всі, і більше, ніж путін. А розкрадена армія дає прекрасний шанс Україні на перемогу, – наголошує Давидюк.

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