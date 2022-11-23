У Повітряних силах пояснили, чому Росія вже масово не б'є іранськими дронами

Росія вже масово не б'є по Україні іранськими дронами. Схоже, в росіян вичерпалась перша партія, і нині вона очікує другу.

Таку думку 24 каналу озвучив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Раніше повідомлялось про те, чи будуть тепер іранські дрони виготовляти в Росії.

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У Росії могла вичерпатись перша партія

Ігнат розповів, що Росія замовила 1740 дронів, як повідомляло ГУР, однак замовила не означає отримала. Використали вони вже приблизно 450, й більшість з цих дронів були збиті. Окупанти використовували дрони разом з ракетами, аби відволікти ППО й усе ж таки завдати ударів по енергетиці, тобто, досягти своєї мети – блекауту в Україні.

Іран, можливо, і сам не може таку кількість одразу надати й сам залишитись з нічим. Імовірно, в Ірані не таке розвинене виробництво у плані масовості. Тому Росія очікує на другу партію, яку можуть перевести морем чи повітрям,

– зазначив речник Повітряних сил ЗСУ.

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Іранські ракети

Він продовжив, що загроза постачання Іраном Росії балістичних ракет залишається актуальною, але ми бачимо позитивні зрушення в заявах іноземних країн. Зокрема, ми бачимо заяву Ізраїлю, який готовий розблокувати постачання зброї, що містить ізраїльські комплекти. Це надзвичайно важливо, бо Ізраїль є лідером на ринку озброєнь.

"Є дуже багато технологій, зброї, які інші країни не можуть продавати без погодження з Ізраїлем. Якщо це відбудеться, то Україна отримає серйозну протидію й іранським ракетам, й іранським БпЛА. Це далекобійна зброя, тож ми зможемо діставати їх ще там", – зауважив Ігнат.

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