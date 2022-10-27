Ізраїль знищив виробництво іранських дронів у Сирії: чи продовжують їх далі постачати Росії

Днями Ізраїль розбомбив виробництво іранських дронів в Сирії. А згодом невідомі вбили двох високопоставлених військових, які нібито було причетними до постачання "шахідів" до Росії. Це – хороші новини, але загроза від цих дронів суттєво не зменшилася.

Про це 24 каналу розповів головний редактор Defence Express Олег Катков. За його словами, наразі точно невідомо, скільки саме дронів-камікадзе Росія замовила в Ірану. Зараз фіксують рейси військово-транспортних літаків між обома країнами, тому, ймовірно, їхня співпраця продовжується.

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Він сумнівається, що вбивство двох військових, які могли займатися постачання дронів до Росії, може зупинити увесь процес. Туди явно залучені більше людей.

Чи знищення виробництва в Сирії вплине на постачання дронів до Росії

Як наголошує Катков, також сумнівно, що знищення виробництва дронів-камікадзе може припинити їх постачання до Росії. Саме ці підпільні цехи могли виробляти такі безпілотники для дій проти Ізраїлю. Однак є й позитив.

Маємо зрозуміти, що це не мегазаводи на тисячі кілометрів. Це – підпільні цехи. Їхнє знищення – задача, спрямована на забезпечення оборони Ізраїлю. Однак те, що дронів стає менше, – це позитив. Безпілотники, які мали надати Росії, можуть бути перенаправлені до Хезболли,

– зазначив Катков.

Однак він одразу наголосив, що це – припущення. Невідомо, де саме виготовляють дрони, які передають до Росії. Але, напевно, їх виробляють в Ірані.

Ще один позитивний аспект – позиція Ізраїлю. Нещодавно президент цієї держави Іцхак Герцоґ під час візиту до США надав докази, що Іран постачає дрони Росії. Це може свідчити, що Ізраїль почне надавати Україні "цікавіші речі", а не лише гуманітарну допомогу. Однак не факт, що вони говоритимуть про це публічно.

Чи правдива інформація, що Росія перекинула на Херсонщину дрони "Ланцет"

Напередодні окупанти заявили, що перекинули на правобережжя Херсонщини близько 1,5 тисячі дронів-камікадзе "Ланцет". На думку Каткова, вони явно не могли зібрати таку кількість безпілотників, адже не сильно займалися розробкою цієї техніки упродовж останніх років.

Цю зброю окупанти вже використовували у війні проти України. "Ланцет" не є надсучасною технікою, однак виконує свої функції.

Вони могли перекинути певну кількість. Але точно не 1,5 тисячі. Вони не мали ресурсів для виготовлення такої кількості цього виду озброєння, на яке вони не сильно звертали увагу доволі довгий час,

– наголосив Катков.

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