Венедіктова запевнила, що не знає, де перебуває викрадений Чаус

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що не знає, де після викрадення в Молдові перебуває екссудя Микола Чаус. Водночас вона підкреслила, що в прокуратурі немає справи про його викрадення.
Джерело:"Право на владу"
Генпрокурорка натомість зауважила, що в Україні зареєстрована справа про хабарництво екссуді. Нею займається Національне антикорупційне бюро.
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Де перебуває пан Чаус, сьогодні мені як генеральному прокурору невідомо. Якщо у нас дійсно буде зареєстровано кримінальне провадження за цим фактом, то, думаю, що орган досудового розслідування буде з цим розбиратися,
– повідомила Ірина Венедіктова.
Водночас вона відкреслила, що в Офіс генпрокурора надійшло депутатське звернення щодо цього питання. Генпрокурорка запевнила, що цей запит розписаний і невдовзі на нього нададуть відповідь.
Коротко про викрадення екссуді Чауса:
- Микола Чаус – колишній суддя Дніпровського районного суду міста Києва. Він зокрема брав участь у низці скандальний справ.
- У 2016 році його затримали на отриманні хабаря в 150 тисяч доларів, а на задньому дворі його будинку знайшли закопані трилітрові банки з тисячами доларів.
- Тоді екссудя втік до сусідньої Молдови, а Інтерпол оголосив його в міжнародний розшук. У сусідній державі Чаус переховувався до 2021 року, поки його не викрали.
- За даними українських і низки молдовських ЗМІ, до викрадення колишнього судді може бути причетна українська розвідка.
- Водночас молдовські правоохоронці повідомляли, що викрадачі Миколи Чауса спілкувалися українською, а після викрадення перетнули кордон з Україною.