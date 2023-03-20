Виїхати – єдиний спосіб вижити, – Верещук про дітей, які залишаються у Бахмуті

7 березня Кабмін ухвалив постанову про примусову евакуацію дітей з зони воєнних дій та збройних конфліктів. Так, наразі біля Бахмута одна з найскладніших безпекових ситуацій.

Про це в ефірі 24 Каналу розповіла міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук. Вона підкреслила, що евакуювати дітей вдається.

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Скільки дітей евакуйовано

За словами міністерки, повністю вивезти на безпечні території вдалося усіх дітей з Часового Яру. Це була складна і масштабна робота.

"Залишається 15, або 20 – зараз не маю точної цифри, бо не можуть дістатися до локацій, де є діти в Бахмуті", – додала посадовиця.

Вона зазначила, що на початок повномасштабного вторгнення в Бахмуті проживало 12 тисяч дітей.

Ірина Верещук детально про безпекову ситуацію в Бахмуті та злочини Росії: дивитись відео

Виїхати – означає вижити

Ірина Верещук вкотре наголосила на обстрілах, які не вщухають ні на мить і вкрай зруйнованій інфраструктурі. Вже немає питання "хочуть виїжджати цивільні чи ні".

Виїхати – єдиний спосіб вижити. Якщо ми говоримо за Бахмутську громаду, то Часів Яр – всі дітки виїхали. Дорослі, які супроводжують дітей теж виїхали – бодай один з дорослих повинен супроводжувати,

– підкреслила міністерка.

Евакуація дітей: що відомо