Виїхати – єдиний спосіб вижити, – Верещук про дітей, які залишаються у Бахмуті
7 березня Кабмін ухвалив постанову про примусову евакуацію дітей з зони воєнних дій та збройних конфліктів. Так, наразі біля Бахмута одна з найскладніших безпекових ситуацій.
Про це в ефірі 24 Каналу розповіла міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук. Вона підкреслила, що евакуювати дітей вдається.
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Скільки дітей евакуйовано
За словами міністерки, повністю вивезти на безпечні території вдалося усіх дітей з Часового Яру. Це була складна і масштабна робота.
"Залишається 15, або 20 – зараз не маю точної цифри, бо не можуть дістатися до локацій, де є діти в Бахмуті", – додала посадовиця.
Вона зазначила, що на початок повномасштабного вторгнення в Бахмуті проживало 12 тисяч дітей.
Ірина Верещук детально про безпекову ситуацію в Бахмуті та злочини Росії: дивитись відео
Виїхати – означає вижити
Ірина Верещук вкотре наголосила на обстрілах, які не вщухають ні на мить і вкрай зруйнованій інфраструктурі. Вже немає питання "хочуть виїжджати цивільні чи ні".
Виїхати – єдиний спосіб вижити. Якщо ми говоримо за Бахмутську громаду, то Часів Яр – всі дітки виїхали. Дорослі, які супроводжують дітей теж виїхали – бодай один з дорослих повинен супроводжувати,
– підкреслила міністерка.
Евакуація дітей: що відомо
- Згідно з постановою Кабміну, евакуація дітей проводиться у супроводі батьків, або особи, яка замінює їх. Ця ініціатива направлена насамперед для збереження життя, відзначив Павло Лисянський. Він наголосив на іншій проблемі – темі примусово депортованих дітей до Росії, і розповів, як з ними надалі варто працювати. Усі деталі 24 Канал зібрав тут.
- На початку березня 24 Канал повідомляв, що евакуація цивільних з Бахмута сповільнилася через постійні осбстріли. За день вдається вивезти від 5 до 10 людей.
- Щодо ситуації у Бахмуті, то життя там – своєрідна спецоперація. Військовий журналіст Андрій Цаплієнко підтвердив серйозні бої і наміри ворога попри все просуватися далі.