Як у Києві прощалися з госпітальєркою Іриною Цибух: фоторепортаж 24 Каналу

2 червня 2024, 17:49
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У Києві 2 червня прощались із загиблою на війні парамедикинею Іриною Цибух. Вона з лютого 2022 року у складі "Госпітальєрів" рятувала військових, надаючи їм першу допомогу та вивозячи поранених з найгарячіших ділянок фронту.

25-річна журналістка та парамедикиня загинула 29 травня під час ротації на Харківському напрямку. 1 червня їй мало виповнитись 26 років. 

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Як у Києві прощались з парамедикинею Іриною Цибух

Прощання з Іриною Цибух у Києві відбулось спочатку в Михайлівському соборі, де була панахида. Потім похоронна процесія перемістилась на Майдані Незалежності, де зібрались сотні людей. 


Прощання з Іриною Цибух / Фото 24 Каналу 

Ірина "Чека" Цибух на фронті була старшою екіпажу. До повномасштабного вторгнення працювала менеджеркою реформи Суспільного та реалізовувала освітні проєкти у віддалених селах Донецької та Луганської областей.


Прощання з Іриною Цибух на Майдані 

Подруга Ірини Юлія Кочетова розповіла, що вони були знайомі з часів повномасштабного вторгнення, проте Ірина була людиною "дуже близькою серцю". 

Вона врятувала сотні людей, і страшенно боляче, що ми не врятували її,
– розповіла на церемонії прощання на Майдані Юлія Кочетова, пише Суспільне.


Прощання з Іриною Цибух 

Щира, добра людина. З цінностями. З відчуттям справедливості, з відчуттям правди… Нас познайомила війна і розлучила теж війна,
– розповіла військовослужбовиця Оксана з позивним "Ксена".


Прощання з Іриною Цибух на Майдані в Києві 

Ірина Цибух написала посмертного листа, який опублікував її рідний брат. У ньому парамедикиня зазначила, що свобода – це найвища цінність та закликала жити без страхів. 


У Ірини Цибух залишився рідний брат та батьки 

Попрощатись з Іриною прийшли її побратими та посестри 


Ірина Цибух залишила побажання, яким має бути прощання з нею 

Парамедикиня залишила близьким побажання, як має виглядати церемонія прощання з нею. Вона зазначила, що:

  • замість квітів повинні бути донати на батальйон та допомога сім'ям загиблих;
  • ніяких штучних квітів чи пластику;
  • одяг – вишиванка або камуфляж (для чинних військових та ветеранів/нок).

Справді, на прощанні з Іриною сотні людей були вдягнуті у вишиванки або військову форму. 

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Прощання з Іриною Цибух в Києві
 

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Прощання з Іриною "Чекою" Цибух у Києві / Фото 24 Каналу 

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним, побратимам та посестрам Ірини Цибух. Вічна пам'ять героїні.  

Прощання з парамедикинею у Львові відбудеться 3 червня. Чин похорону в Гарнізонному храмі — о 14:00 3 червня. Після служби процесія вирушить на поле почесних поховань Личаківського кладовища.

Автор: Діана Квасневська