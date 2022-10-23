В Іркутську впав російський винищувач – знову на житловий будинок, спалахнула велика пожежа
У російському Іркутську розбивсь черговий винищувач. Російський літак влетів у житловий будинок, після чого спалахнула пожежа.
Про падіння військового літака в Іркутську пишуть російські ЗМІ, інформує 24 канал. Авіатроща сталася близько 18 години за місцевим часом у мікрорайоні Ново-Леніно.
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Літак впав на двоповерховий житловий будинок
За попередніми даними, літак впав на приватний будинок. Після авіакатастрофи спалахнула масштабна пожежа. У мережі вже публікують перші кадри після падіння винищувача.
В Іркутську розбився військовий літак: відео
Повідомляється, що літак впав на двоповерховий житловий будинок. Росіяни публікують у мережі відео пожежі після падіння літака.
Пожежа після падіння літака в Іркутську: відео
Підтверджено падіння літака Су-30
У мережі пишуть, що нібито розбився російський літак Су-30. Згодом іркутський губернатор Ігор Кобзєв підтвердив, що літак Су-30 впав на двоповерховий будинок в Іркутську.
Момент падіння Су-30: відео
У МЧС Росії заявили, що Су-30 зазнав аварії під час випробувального польоту. Цікаво, що після падіння Су-34 в Єйську також заявляли про тренувальний політ.
Після падіння військового літака дим від пожежі видно за декілька кілометрів. У ЗМІ з'явилося повідомлення, що обидва пілоти Су-30 загинули.
Фото та відео після падіння Су-30
У мережі опублікували відео, на якому видно, що Су-30 стрімко летів до землі носовою частиною.
Падіння Су-30 в Іркутську: відео
У Росії знову впав літак: що відомо
- У Росії вдруге за цей тиждень розбився військовий літак. 17 жовтня в Єйську розбився військовий літак Су-34 і впав на житловий будинок.
- Унаслідок авіатрощі спалахнула велика пожежа. Через трагедію загинуло щонайменше 15 людей.
- Повідомлялося, що в літака буцімто відмовив двигун. Також російські ЗМІ писали про загоряння одного з двигунів під час зльоту. У Росії стверджують, що Су-34 начебто виконував навчально-тренувальний політ.
- Слід зазначити, що тільки за один тиждень Росія втратила два літаки типу Су на власній території. Водночас в Україні від 24 лютого вже знищено 270 російських літаків та ще 245 гелікоптерів.
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