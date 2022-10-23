В Іркутську впав російський винищувач – знову на житловий будинок, спалахнула велика пожежа

У російському Іркутську розбивсь черговий винищувач. Російський літак влетів у житловий будинок, після чого спалахнула пожежа.

Про падіння військового літака в Іркутську пишуть російські ЗМІ, інформує 24 канал. Авіатроща сталася близько 18 години за місцевим часом у мікрорайоні Ново-Леніно.

Дивіться також "Саша, тікай бистрєє": оприлюднили нове відео падіння військового літака в Єйську

Літак впав на двоповерховий житловий будинок

За попередніми даними, літак впав на приватний будинок. Після авіакатастрофи спалахнула масштабна пожежа. У мережі вже публікують перші кадри після падіння винищувача.

В Іркутську розбився військовий літак: відео

Повідомляється, що літак впав на двоповерховий житловий будинок. Росіяни публікують у мережі відео пожежі після падіння літака.

Пожежа після падіння літака в Іркутську: відео

Підтверджено падіння літака Су-30

У мережі пишуть, що нібито розбився російський літак Су-30. Згодом іркутський губернатор Ігор Кобзєв підтвердив, що літак Су-30 впав на двоповерховий будинок в Іркутську.

Момент падіння Су-30: відео

У МЧС Росії заявили, що Су-30 зазнав аварії під час випробувального польоту. Цікаво, що після падіння Су-34 в Єйську також заявляли про тренувальний політ.

Після падіння військового літака дим від пожежі видно за декілька кілометрів. У ЗМІ з'явилося повідомлення, що обидва пілоти Су-30 загинули.

Фото та відео після падіння Су-30

У мережі опублікували відео, на якому видно, що Су-30 стрімко летів до землі носовою частиною.

Падіння Су-30 в Іркутську: відео

У Росії знову впав літак: що відомо

У Росії вдруге за цей тиждень розбився військовий літак. 17 жовтня в Єйську розбився військовий літак Су-34 і впав на житловий будинок.

Унаслідок авіатрощі спалахнула велика пожежа. Через трагедію загинуло щонайменше 15 людей.

Повідомлялося, що в літака буцімто відмовив двигун. Також російські ЗМІ писали про загоряння одного з двигунів під час зльоту. У Росії стверджують, що Су-34 начебто виконував навчально-тренувальний політ.

Слід зазначити, що тільки за один тиждень Росія втратила два літаки типу Су на власній території. Водночас в Україні від 24 лютого вже знищено 270 російських літаків та ще 245 гелікоптерів.

Дізнайтесь більше – у Єйську військовий літак впав на багатоповерхівку: дивіться відео