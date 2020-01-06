Ішов повз, а двері виявилися відчиненими: в Одесі курйозно пограбували магазин із дронами

В Одесі на вулиці Рішельєвській пограбували один із магазинів, що спеціалізується на продажах дронів. Цікаво, що двері до закладу були відчиненими, тому зловмисник безперешкодно зайшов усередину.

Про це свідчить відео, яке зараз шириться мережею. На кадрах видно, що молодик проходив повз, але помітив, що двері до магазину були відчиненими. Цілком імовірно, що двері міг забути зачинити персонал. Також їх міг відчинити хтось раніше відмичкою.

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У підсумку хлопець зайшов до магазину. І, побачивши, що тут нікого немає, взявся обкрадати магазин і прихопив із собою кілька коробок із дронами. Зробивши справу, він вибіг із закладу.

В Одесі чоловік обікрав магазин із дронами: двері були відчиненими – відео

Власники магазину уже підтвердили факт інциденту. За їхніми словами, похапцем забули закрити двері співробітники. Також вони додали, що під час злочину спрацювала сигналізація, і зараз злодія розшукують правоохоронці. Крім того, власники магазину звернулися до усіх з проханням допомогти опізнати зловмисника. На кадрах з камери спостереження можна зрозуміти, який він має вигляд.

До слова, нещодавно у Харкові посеред ночі зловмисники підірвали банкомат, розташований у приміщенні банку. У результаті з викраденими грошима їм вдалося втекти.