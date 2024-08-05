"Іскандер-М" або KN-23: у КМВА сказали, чи є руйнування в Києві внаслідок російської атаки
Окупанти атакували Київську область пізно ввечері 5 серпня. Росіяни завдали ракетного удару в напрямку Києва та передмістя.
Начальник КМВА Сергій Попко розповів, що вже відомо про наслідки атаки агресора на столицю. Чи є руйнування та постраждалі, передає 24 Канал.
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Які наслідки атаки на Київ
Близько 23:00 ворог завдав ракетного удару в напрямку Києва та передмістя. У КМВА повідомили, що, за попередньою інформацією, агресор застосував балістичне озброєння на кшталт "Іскандер-М" чи KN-23.
У столиці та на околицях міста працювали сили та засоби протиповітряної оборони.
За попередніми даними, зафіксовано ураження ворожих ракет. (Точну модифікацію озброєння та кількість оприлюднять у звітах Повітряні сили). Станом на цю хвилину в Києві не зафіксовано руйнувань, інформації щодо потерпілих не надходило,
– повідомив Сергій Попко о 23:48.
Додав, що дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються. Також начальник КМВА закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й завжди прямувати до укриттів.