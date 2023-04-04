Спроможний на ядерний удар: Шойгу заявив, що Білорусі передали комплекс "Іскандер-М"

Росія не припиняє ядерний шантаж. Міністр оборони Сєргєй Шойгу заявив про передачу Білорусі комплексу "Іскандер-М". Як відомо, за допомогою цієї техніки можна завдати ядерного удару.

У вівторок, 4 квітня, глава оборонного відомства ворожої держави мав вступне слово на тематичній селекторній нараді з керівним складом збройних сил Росії. Власне, під час цього заходу божевільний заявив, що Лукашенку було передано комплекс "Іскандер-М", – інформує 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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"Навчання було розпочато"

Як зазначив вірний пес Путіна, від 3 квітня на російських полігонах тривають навчання білоруських військових. Вчаться посіпаки Лукашенка нібито "захисту Білорусі" за допомогою цього озброєння від Москви.

Збройним силам Білорусі передано оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер-М". Він може використовувати ракети як у звичайному, так і в ядерному виконанні,

– сказав Шойгу.

Що потрібно знати про комплекси "Іскандер-М" Уперше їх презентували в серпні 1999 року в Росії, однак почали розробляти ще в 1988 році. На озброєнні вони – від 2006 року.

Ці комплекси можуть уражати цілі за допомогою балістичних ракет та ядерних боєголовок у радіусі від 500 до 700 кілометрів. На щастя, Путіну ще не спадало на думку використовувати цю техніку для другого.

Джерело: Вікіпедія

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