Існує 2 перешкоди, – Разумков пояснив, чому наразі не може підписати закон про олігархів

У Верховній Раді наразі існує 2 перешкоди для підписання законопроєкту про олігархів. Одну з них можна подолати вже найближчим часом.

Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков. Зокрема, на засіданні можна розглянути проєкти постанов про скасування рішення щодо ухвалення документа в другому читанні й в цілому.

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Другою перешкодою Разумков назвав те, що він чекає саме ту версію законопроєкту від профільного комітету, яку ухвалили на засіданні Верховної Ради.

Як тільки коректна версія буде отримана, закон буде підписано та направлено президентові,

– наголосив спікер парламенту.

Верховна Рада 23 вересня ухвалила в другому читанні законопроєкт про деолігархізацію. Його створення ініціював Володимир Зеленський.

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Разумков і законопроєкт про олігархів: що відомо

Дмитро Разумков на початку вересня направив законопроєкт про олігархів Венеційській комісії. Усе для того, щоб документ оцінили та перевірили. Зокрема, на порушення Конституції України.

Такі дії спікера парламенту викликали негативну реакцію нардепів фракції "Слуга народу". Відтоді почали публічно говорити про "розрив" Разумкова із фракцією.

Згодом Давид Арахамія та Разумков посварилися у прямому ефірі. Глава фракції "Слуга народу" нагадав, що "спікер – це посада, на яку делегують, а не обирають".

Разумков заявив, що під час голосування за законопроєкт про олігархів виникла юридична колізія. На його думку, виправити ситуацію може вето президента.

Вже наприкінці вересня Давид Арахамія доручив видати підписні листи для зняття Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Разумков вкотре назвав голосування за закон про олігархів непрофесійною роботою.

Повний текст публікації Дмитра Разумкова у телеграмі:

Сьогодні існує 2 перешкоди для підписання законопроєкту про олігархів.

Перша може бути подолана вже завтра: на засіданні ми можемо розглянути проєкти постанов про скасування рішення про ухвалення в другому читанні й в цілому проєкту закону.

А щодо другої – я чекаю саме ту версію законопроєкту від профільного комітету, яка була ухвалена на засіданні Верховної Ради України. Як тільки коректна версія буде отримана, закон буде підписано та направлено Президентові!