Існує загроза життю, – Ясько заявила про критичний стан Саакашвілі

Кохана Міхеіла Саакашвілі Єлизавета Ясько повідомила про його критичний стан. Нардепка від "Слуги народу" каже, що існує загроза життю політика.

Ясько у прямому ефірі розповіла, що особистий лікар Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе вийшов з в'язниці та закликав терміново зібрати консиліум лікарів.

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У якому стані Саакашвілі

За словами нардепки, експрезидент Грузії відмовився від аналізів, пігулок, уколів, крапельниць та переливання крові. Це його відповідь на відео, яке оприлюднила тюремна адміністрація.

Станом на сьогодні, вечір: стан Михайла є критичним і існує справжня загроза його життю,

– наголосила Ясько.

Вона додала, що без медикаментів – це "питання кількох годин до коми, зупинки серця чи інших жахливих наслідків". Ясько зазначила, що політику можуть надати допомогу тільки у якісній приватній лікарні. Тому вона попросила перевести Саакашвілі у клініку з відповідними умовами.

Про яке відео говорить Ясько

Грузинська влада заявила, що Міхеіл Саакашвілі вживає їжу та оприлюднила відповідне відео. Натомість сам політик заявив, що раніше говорив про те, що вживає прописані лікарями добавки.

Що відомо про затримання Саакашвілі

Текст поста Єлизавети Ясько:

Особистий лікар Михайла Саакашвілі – Ніколоз Кіпшидзе щойно вийшов із в'язниці та закликав терміново зібрати консиліум лікарів через критичний стан Михайла. Станом на сьогодні, вечір: стан Михайла є критичним і існує справжня загроза його життю!

Михайло відмовився від будь-яких аналізів, пігулок, уколів, крапельниць, переливання крові. Він зробив це у відповідь на ганебне відео, оприлюднене тюремною адміністрацією. І без тих медикаментів, які підтримували його життя та які він приймав – це питання кількох годин до коми, зупинки серця чи інших жахливих наслідків. Тільки якісна сучасна приватна лікарня з її обладнанням та персоналом зможе врятувати Михайла Саакашвілі!

Звертаюся до влади Грузії – Прошу негайно перевести Михайла Саакашвілі у приватну клініку з відповідними умовами!