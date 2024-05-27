Іспанія виділить Україні рекордний пакет військової допомоги, – El Pais
Джерело:El Pais
Іспанія планує виділити Україні озброєння на рекордні 1,1 мільярда євро. Ці гроші витратять на постачання військової техніки ЗСУ.
Оголосити про новий пакет військової допомоги Києву планують 27 травня під час візиту Володимира Зеленського до Мадрида.
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Що відомо про нову допомогу від Іспанії
Президент України під час візиту в Іспанію підпише з прем'єром Педро Санчесом двосторонню угоду про безпеку. Саме вона, за даними видання, й передбачає постачання військової техніки в Україну.
Іноземні журналісти написали, що українські військові отримають орієнтовно:
- 10 зенітних ракет Patriot,
- 19 танків Leopard 2A4,
- засоби боротьби з дронами,
- артилерійські боєприпаси,
- портативні ракетні пускові установки.
Видання зазначило, що угода передбачає контракти для іспанської оборонної промисловості, оскільки військова техніка вироблятиметься іспанськими компаніями. Зокрема, зброю для України виготовлятимуть:
- TRC,
- Indra,
- Escribano,
- Uro,
- Expal або Instalaza.
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Що цьому передувало
- 15 травня 2024 року іноземні журналісти написали, що Володимир Зеленський скасував візити в Іспанію та Португалію через ситуацію на фронті. Адже 10 травня Росія почала наступати на півночі Харківської області.
- Згодом речник президента Сергій Никифоров пояснив, що Володимир Зеленський доручив перенести всі міжнародні заходи за його участі, заплановані на найближчі дні, та опрацювати нові дати проведення.
- Вже 25 травня іноземні ЗМІ писали, що джерела у команді, яка готує зустріч Зеленського у Мадриді, заявили: 26 травня вдень президент України прибуде в столицю Іспанії, 27 травня він зустрінеться з Його Величністю Королем Філіпом VI.
- До речі, ця поїздка є першим двостороннім візитом Володимира Зеленського до Іспанії.