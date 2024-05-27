Іспанія планує виділити Україні озброєння на рекордні 1,1 мільярда євро. Ці гроші витратять на постачання військової техніки ЗСУ.

Оголосити про новий пакет військової допомоги Києву планують 27 травня під час візиту Володимира Зеленського до Мадрида.

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Що відомо про нову допомогу від Іспанії

Президент України під час візиту в Іспанію підпише з прем'єром Педро Санчесом двосторонню угоду про безпеку. Саме вона, за даними видання, й передбачає постачання військової техніки в Україну.

Іноземні журналісти написали, що українські військові отримають орієнтовно:

10 зенітних ракет Patriot,

19 танків Leopard 2A4,

засоби боротьби з дронами,

артилерійські боєприпаси,

портативні ракетні пускові установки.

Видання зазначило, що угода передбачає контракти для іспанської оборонної промисловості, оскільки військова техніка вироблятиметься іспанськими компаніями. Зокрема, зброю для України виготовлятимуть:

TRC,

Indra,

Escribano,

Uro,

Expal або Instalaza.

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Що цьому передувало