Іспанія застерегла ЄС від кроків, що можуть спричинити ескалацію з боку Росії

В Іспанії закликали Євросоюз утриматися від будь-яких кроків, які можуть загострити ситуацію навколо України. Необіхдно зробити все, щоб запобігти ескалації з боку Росії.

Дипломати мають "перетасувати всі гіпотези", щоб вчасно реагувати на можливе вторгнення Росії. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес.

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Міністр додав, що пріоритетним завданням залишається зниження напруженості.

ЄС не повинен робити те, що сприяє ескалації, необхідно, наскільки це можливо, послабити напруженість,

– сказав Альбарес.

Загроза нападу Росії: що відомо

У листопаді українська розвідка попередила про ймовірну загрозу нападу Росії. Стверджували, що атака може відбутись в січні 2022 року. Окупанти стягують до кордону свої війська, нібито намагаючись оточити нашу країну "в кільце". Припускали, що Росія може атакувати з трьох сторін.

На тлі таких загроз президент США Джо Байден під час розмови з Володимиром Путіним попередив Росію про серйозні санкції у разі вторгнення в Україну. Після цього Байден поговорив із Зеленським, де вкотре запевнив, що Америка підтримає Україну.

ЗМІ писали, що серед ймовірних санкцій розглядали навіть відключення Росії від міжнародної банківської системи SWIFT.

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