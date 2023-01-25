В Іспанії затримали пенсіонера: ймовірно, відправив листи з вибухівкою українському посольству
Джерело:EL PAÍS
В іспанському муніципалітеті Міранда-де-Ебро заарештували 74-річного пенсіонера. Його підозрюють у відправці листів з вибухівкою українському посольству
Пенсіонера затримали у місті Бургос у середу, 25 січня. Його підозрюють у надсиланні щонайменше шести листів з піротехнічними матеріалами наприкінці листопада та на початку грудня 2022-го.
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Що відомо про підозрюваного
За даними ЗМІ, заарештований є 74-річний чоловік є громадянином Іспанії. До виходу на пенсію він працював державним службовцем у міській раді Віторії.
Слідство вказує на те, що він нібито діяв сам і невідомо, щоб був пов'язаний з будь-якою групою. Наразі поліція проводить обшук у його будинку в місті Бургос.
Зауважимо, що усі листи були надіслані з Вальядоліда та містили саморобні пристрої. Вони активували невеликий заряд пороху за допомогою волосіні, призначеної для спалаху. Також там були вставлені металеві частини — крихітні кульки, як шрапнель.
Що відомо про листи з вибухівкою
- 30 листопада в посольстві України у Мадриді пролунав вибух. Згодом у МЗС України зазначили, що до посольства прислали конверт з вибухівкою. Лист вибухнув у руках коменданта, коли той оглядав його. Він зазнав незначних поранень. Чоловіка госпіталізували.
- Посол України в Іспанії Сергій Погорельцев зазначив, що лист адресувався особисто йому. Але оскільки він викликав підозру у співробітників установи, то спочатку ним зайнявся інший співробітник, який відповідав і за охорону.
- В ОП заявили, що за цим тероризмом стоять російські спецслужби.
- Атака проти українських дипломатів у Мадриді була не єдиною. Того ж дня пакунок із, імовірно, вибуховим пристроєм отримала у Сарагосі іспанська компанія Instalaza.
- Глава уряду Іспанії Педро Санчес, а також Міністерство оборони й авіабаза Торрехон-де-Ардос отримали два вибухові пристрої. У Національній поліції країни повідомили, що конверт з вибухівкою, надісланий Санчесу, виявили та знешкодили ще 24 листопада. Тоді як Міноборони отримало такий лист 1 грудня.
- У міноборони Іспанії прокоментували посилки з вибухівкою. У відомстві зазначили, що країна й надалі підтримуватиме України у війні з Росією та продовжить надавати фінансову та військову допомогу нашій державі.