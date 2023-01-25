В Іспанії затримали пенсіонера: ймовірно, відправив листи з вибухівкою українському посольству

В іспанському муніципалітеті Міранда-де-Ебро заарештували 74-річного пенсіонера. Його підозрюють у відправці листів з вибухівкою українському посольству

Пенсіонера затримали у місті Бургос у середу, 25 січня. Його підозрюють у надсиланні щонайменше шести листів з піротехнічними матеріалами наприкінці листопада та на початку грудня 2022-го.

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Що відомо про підозрюваного

За даними ЗМІ, заарештований є 74-річний чоловік є громадянином Іспанії. До виходу на пенсію він працював державним службовцем у міській раді Віторії.

Слідство вказує на те, що він нібито діяв сам і невідомо, щоб був пов'язаний з будь-якою групою. Наразі поліція проводить обшук у його будинку в місті Бургос.

Зауважимо, що усі листи були надіслані з Вальядоліда та містили саморобні пристрої. Вони активували невеликий заряд пороху за допомогою волосіні, призначеної для спалаху. Також там були вставлені металеві частини — крихітні кульки, як шрапнель.

Що відомо про листи з вибухівкою