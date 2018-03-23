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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Іспанський лоукост Vueling може розпочати польоти зі Львова: деталі

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Іспанський лоукост Vueling може розпочати польоти зі Львова
Іспанський лоукост Vueling може розпочати польоти зі Львова

Аеропорт Львоаа веде перемовини декількома лоукост-компаніями. Серед них і іспанська авіакомпанія Vueling.

Про це розповіла генеральний директор львівського аеропорту Тетяна Романовська в інтерв’ю ЦТС.

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За її словами, керівництво львівського аеропорту веде перемовини бюджетними авіакомпаніями щодо польотів зі Львова. Однак тут треба очікувати рішення Wizz Air, який вже літає зі Львова.

"Поки ми маємо три напрямки, які відкриває Wizz Air, і тому фактично інші лоукости будуть дивитися, як вони будуть працювати. EasyJet обслуговує переважно англійський ринок, на який якраз виходить Wizz Air. Eurowings – німецький лоукост. Але Дортмунд і Берлін вже теж зайняті Wizz Air. Щодо Іспанії, тут все вільніше, і ми ведемо переговори з Vueling", – розповіла Тетяна Романовська.

Однак щодо того, коли і за якими напрямками можуть здійснюватися рейси, Тетяна Романовська не уточнила.

При цьому вона зазначила, що польська компанія LOT, яка планувала відкрити рейс зі Львова в Гданськ, відмовиться від цієї ідеї, адже туди літає Wizz Air.

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Варто зазначити, що Vueling вже літає з України. Авіакомпанія виконує рейси з київського аеропорту "Жуляни" в Барселону та Рим.

Теги: Новини України Новини політики Новини Львова авіація
Джерело: 24 Канал
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