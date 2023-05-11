Захід конфіскував його майно, тому й гавкає, – політтехнолог про чергові істерики Соловйова

Зважаючи на невдачі на фронті, економічну прірву та купу проблем, що з'явилися в росіян, місцевим пропагандистам не лишається нічого, окрім ядерних погроз, які уже мають жалюгідний вигляд. Однак Владімір Путін настільки боїться за своє життя, що навряд застосує ядерну зброю.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він пояснив з нас чим пов’язана активізація ядерних істерик російських пропагандистів, зокрема Владіміра Соловйова.

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Соловйов – це ніхто

Соловйов загалом ніколи і не припиняв своїх пасажів про ядерну війну, її неминучість тощо. Однак питання в тому, що його слово надзвичайно мізерне значення має в Росії.

Розумієте, якби Путін сам хотів показати, що ядерна війна — це незворотньо, він би, як мінімум, показував би що йому не страшно вмерти. Він, як мінімум, він би себе як диктатор, вбивця, відбитий, що певною мірою навіть не боїться смерті,

– додав мовець.

Натомість Путін змушує здавати аналізи все найближче оточення, сидить за 10-метровими столом, прикривається всюди двійниками і будує бункери по всій країні, зрозуміло, що він боїться багато чого, наголосив політтехнолог.

Тизенгаузен про ядерні погрози Соловйова: дивіться відео

Путін страшенно боїться справжнього ядерного конфлікту, після якого йому точно не вижити.

"Він боягуз, який хоче ще пожити і розуміє, якщо він натякне на ядерний удар, або, не дай Бог, зробить це, він помре найближчим часом, тому він не готовий до цього", – прокоментував спікер.

А всі крики Соловйова про вихід з ядерного договору викликають лише жалість. Адже по суті Соловйов – це ніхто.

"Це придворний пудель, який постійно гавкає про ядерну зброю. Купив собі нерухомість у країнах НАТО, яку в нього конфіскували і, звичайно, в нього особисті образи на країни Альянсу, що його 5 об’єктів нерухомості, квартири та вілли зараз конфісковані і він не може на них відпочивати. Тому, звісно, він буде кричати і пищати, адже йому більше нічого не залишається", – резюмував Тизенгаузен.

Російська пропаганда біснується