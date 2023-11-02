"Мені потрібні були гроші": білорус, що воював у російській армії, скаржиться на обман
Джерело:ДПСУ
Українські війська 22 жовтня взяли у полон білоруса, який воював у складі російської армії на території України. Йому обіцяли роботи у тилу, але одразу ж його кинули "на передок".
Чоловік розповів, що працював у московській фірмі до потрапляння на фронт. А до цього їздив у Маріуполь – займався ремонтними роботами у знищеному місті.
Дивіться також Втрати Росії в Україні дорівнюють 19 арміям НАТО: з чим можна порівняти 300 000 знищених ворогів
Білорус у складі окупантів
Білорус Максим Запека, який потрапив в український полон розповів, що до потрапляння на фронт працював різноробочим у різних місця. На початку 2023 року йому запропонували роботу в окупованому Маріуполі. Білорус там працював 2 місяці маляром-штукатуром. Розповідає, що допомагав відбудовувати місто – займався під'їздами.
Перед потраплянням на фронт білорус працював у Москві на заводі "Гормост". До них прийшли з рознарядкою підписувати контракт. Погодилися 3 людини з 4. Вже 5 серпня він став службовцем армії Росії. Він спочатку був на навчання, а потім їх направили до Новочеркаська, де чоловік і дізнався, що потрапляє в Україну.
І те, що мені обіцяли, цього нічого не буде. Мені потрібні були гроші. До війни я заробляв 90 тисяч. Обдурили, що я буду на території України і буду, як обіцяли, розвозити їду по точках. Одразу нас відправили на передок, як худобу,
– розповідає Запека.
Чоловік потрапив у полон 22 жовтня 2023 року. Він разом з іншими військовими відправився на евакуацію пораненого. Коли вони вийшли, то троє осіб включно з білорусом відстали від групи. Вони побачили вогні і подумали, що це російські військові. Однак це виявилися окопи ЗСУ.
Розповідь полоненого білоруса: дивіться відео
Росіяни в полоні ЗСУ
- Командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що 13 окупантів здалися у полон лише за останню добу. Також у зоні відповідальності угрупування знищили 489 російський окупантів.
- Днями українські прикордонники взяли в полон окупанта родом з Москви, який виявився єдиним живим з підрозділу. Він пішов на війну через зарплату у 200 тисяч рублів.
- Підрозділ спецпризначенців ГУР МО "Артан" 24 жовтня провів успішні дії на фронті, у ході яких взяв у полон з десяток російських окупантів. Важливо, що при добровільній здачі росіяни мають можливість бути обміняним або залишитися в полоні до кінця війни, можливість просити прихистку в Україні або деяких країнах Європи.