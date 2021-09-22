Історія для тролінгу, – депутат Рахманін про зустріч Арахамії і Коломойського на стадіоні
Джерело:24 канал
На одному з футбольних матчів у Києві олігарх Ігор Коломойський спілкувався з головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією. Однак усе це є лише історією для тролінгу.
Про це у програмі "Перші особи" з Оленою Трибушною на 24 каналі заявив нардеп від "Голосу" Сергій Рахманін. Він також зазначив, що не бачить, яким чином законопроєкт про олігархів може на них вплинути.
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За словами Рахманіна, якщо подивитись на певних членів уряду, яких висуває "Слуга народу", то видно, що вони мають набагато більше зв'язків з певними олігархами, аніж голова Верховної Ради Дмитро Разумков чи уповноважена з прав людини Людмила Денісова.
Зважаючи на це, розмова Коломойського та Арахамії під час футбольного матчу є "більше історією для жартів та тролінгу".Довідка. Омбудсменка Людмила Денісова заявила, що законопроєкт про олігархів порушує низку законів про права людей.
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Що цьому передувало
- На футбольному матчі у Києві 15 вересня помітили нардепів "Слуги народу", низку міністрів та високопосадовців. Вони дивилися футбол у VIP-ложі з олігархом Ігорем Коломойським. Зокрема, там перебував Давид Арахамія.
- За словами Арахамії, він не спілкувався з Коломойським на футболі, а просто вітався. До того ж він та олігарх начебто перебували у різних ложах.
- Водночас Коломойський заявив, що не сидів у VIP-ложі, а просто був поруч, тому вирішив підійти, аби привітатися й не втратити нагоди пожартувати. Як запевнив олігарх, Арахамія прийшов на матч зі своєю сім'єю.