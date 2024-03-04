Ще багато що можу, – воїн ЗСУ розповів, чому після важкого поранення повернувся на фронт
На початку повномасштабного вторгнення підприємець та спортсмен-скелелаз Олег Гринченко вирішив піти добровольцем на фронт. Після півтора року служби "на нулі" в машину з ним та побратимами прилетіла російська ракета.
Воїн з позивним "Скелелаз" втратив око та отримав важкі опіки, однак наполіг, що має повернутись на поле бою. Олег Гринченко пояснив 24 Каналу, що на фронті він принесе більшу користь, ніж у тилу.
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"Я хочу бути максимально корисним там, де я зараз можу бути, там, де тривають бойові дії. І я знаю, що там я принесу сьогодні більшу користь, ніж в тилу. Прийде час – я буду когось навчати. А, може, прийде час і буде перемога", – підкреслив він.
"Якщо твоя мета – це перемога, треба потерпіти"
Олег Гринченко зазначив, що зараз за законом він обмежено придатний, але вирішив повернутись на фронт, бо хоче бути максимально корисним. За його словами, у всіх настає фізична втома, однак якщо є мотивація – потрібно працювати.
Чому я йду продовжувати працювати? Бо я багато що можу. Я можу стріляти з міномета, можу коригувати аеророзвідку, передавати дані, бути у штабі й не тільки. Зараз йду бойовим медиком, тому що це дефіцит. Солдат, що працює на артилерії – це дефіцит,
– розповів він.
Воїн з позивним "Скелелаз" наголосив, що кінцева мета українців – це перемога. Для цього необхідно, щоб були професійні військові. А новоприбулих бійців потрібно ще півтора року усьому навчати.
"Ти не передаси ті знання, що в мене за півтора року іншому, хто прийшов по ротації. Він прийде, і його ще півтора року треба навчити всьому. Якщо твоя мета – це перемога, треба потерпіти. Ніхто ж не думав, що війна буде стільки часу. Ми не знаємо, скільки ще триватиме. Якщо ти знаєш, що можеш щось зробити, то все, лишайся", – пояснив Олег Гринченко.
Що відбувається на фронті: останні новини
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 112 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наші захисники продовжують утримувати свої позиції, попри спроби росіян відновити штурми на кількох напрямках.
- Українські захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Тільки за минулу добу ворог втратив на фронті 1 150 солдатів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії на війні проти України сягнули 417 950 одиниць особового складу.
- Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу російської армії.