Істотно допомагає у вирішенні завдань, – в ОК "Схід" розповіли про зброю від Заходу

В Україну активно надходять новітні зразки озброєння від західних партнерів. Це суттєво допомагає на фронті.

Допомога надходить від французів, італійців, британців, американців. Про це розповів речник оперативного командування "Схід" Ілько Божко в ефірі всеукраїнського телемарафону, передає 24 канал.

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Вся артилерія більш далекобійна, має більший калібр. За словами Божка, вона істотно допомагає нам у вирішенні бойових задач.

Україна потребує більше зброї

Божко подякував нашим партнерам, але Україна сподівається, що надалі поставок буде ще більше.

Звісно, нам хотілось би отримувати трохи більше допомоги, але віримо, що партнери розуміють всю ситуацію,

– зауважив речник.

Якщо партнери не допоможуть нам тут, російські ресурси підуть на західну Європу.

Постачання в Україну зброї: останні новини

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що Україна гостро потребує MLRS – реактивних систем залпового вогню великої дальності. Із ними українські захисники зможуть повернути російських загарбників за "залізну завісу".

Щоправда, видання The New York Times з посиланням на американських посадовців запевняло – адміністрація президента США Джо Байдена схвалила відправлення в Україну систем MLRS.

Перед тим глава ОП Андрій Єрмак сказав, що в США триває дискусія про передачу цих РСЗВ. У Пентагоні відповіли, що "пам'ятають" про запит України щодо ракет. Згодом президент Володимир Зеленський теж анонсував хороші новини наступного тижня щодо постачання зброї.

Крім цього, Україна вже отримала гаубиці САУ М109 та протитанкові ракети "Гарпуни". Це підтвердив міністр оборони Олексій Резніков. Гаубиці мають 155-міліметровий калібр. За таке надходження слід подякувати кільком державам.

За словами Резнікова, бойове братерство "Гарпунів" і наших "Нептунів" допоможе звільнити та знову зробити безпечним Чорне, зокрема – надійно захистити Одесу. Міністр не назвав кількість протикорабельних ракет, але речник Одеської ОВА Сергій Братчук зазначив, що їх вистачить, аби потопити весь чорноморський флот Росії.

До слова, затягує із постачанням зброї лише Німеччина. ЗМІ пишуть, що країна за 9 тижнів майже нічого не поставила, хоч обіцяла.

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