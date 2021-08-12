В Італії масово горять ліси: вже є перші жертви – відео

У Калабрії вогонь забрав життя двох людей. Влада регіону просить уряд запровадити надзвичайний стан.

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Один чоловік загинув у Катанії. Крім того, 5 людей отримали опіки, тож їх забрали до лікарні.

Італійців евакуюють

На острові Сицилії вогонь підбирався близько до житлових будинків. Тому 2 сім'ї довелось евакуювати. До гасіння пожеж, окрім наземних служб, залучили кілька літаків.

Дивіться відео пожеж в Італії:

Які причини пожеж