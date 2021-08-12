В Італії масово горять ліси: вже є перші жертви – відео
Джерело:Ansa it Calabria
Італію у серпні охопили сильні лісові пожежі. Гектари землі горять у Калабрії, Сицилії, Сардинії та Кампанії. У результаті лиха троє людей загинули.
У Калабрії вогонь забрав життя двох людей. Влада регіону просить уряд запровадити надзвичайний стан.
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Один чоловік загинув у Катанії. Крім того, 5 людей отримали опіки, тож їх забрали до лікарні.
Італійців евакуюють
На острові Сицилії вогонь підбирався близько до житлових будинків. Тому 2 сім'ї довелось евакуювати. До гасіння пожеж, окрім наземних служб, залучили кілька літаків.
Дивіться відео пожеж в Італії:
Які причини пожеж
Влада розглядає різні причини пожеж. Зокрема, від необережного прибирання територій до навмисних підпалів. Ба більше, днями в Італії була аномальна спека, що погіршило ситуацію.
На Сицилії 11 серпня метеорологи зафіксували новий температурний рекорд. Стовпчики термометрів перетнули позначку в +48,8 градуса.
Пожежі у світі: останні новини
- Наприкінці липня Грецію охопили масштабні лісові пожежі. У країні теж була рекордна спека та сильний вітер. У країні вигоріли понад 200 тисяч гектарів лісу, знищені сотні будинків. До речі, боротися зі стихією допомагають українські рятувальники.
- В Алжирі лісові пожежі дійшли до житлових будинків. У результаті жертвами стихії стали 7 людей, ще 2 – постраждали.
- У липні потужні пожежі також охопили Туреччину. Вогонь охопив низку популярних курортів, відпочивальники навіть були вимушені ночувати на пляжах.