В Італії сайт прогнозу погоду зобразив Україну без Криму

Італійський сайт прогнозу погоди зобразив "карту України" без території Криму. Півострів зображений як частина України тільки на загальній карти Європи.

Саме таку інформацію, станом на 8 листопада, подає італійський сайт ilMeteo.it. Він спеціалізується на прогнозі погоди.

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Італійський сайт зобразив Україну без Криму

На сайті у розділі Європа на карті можна розгледіти, що Україна зображена повністю – там видно всі області та Крим.



Карта Європи на італійському погодному сайті / Скриншот з сайту ilMeteo.it.

Якщо навести саме на карту України – видно чіткі обриси, підпис та півострів.

Проте ситуація змінюється, якщо після розділу Європа натиснути на країну ( на скриншоті другий розділ зліва вгорі – 24 канал). Обравши Україну, з'являється так звана "карта України", проте неповна.



На "карті України" немає Криму / Скриншот з сайту ilMeteo.it.

Там чітко видно Крим, проте він чомусь, як й довкола територія сусідніх Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини, Польщі, Білорусі та Росії, – виділений сірим кольором. Тобто, ймовірно за логікою сайту, він нібито й не належить до зеленої за кольором "карти України".

Сайт ilMeteo.it. показує погоду на італійському телебаченні. Загалом відомо, що компанія спеціалізується на наданні послуг та передачі метеорологічних прогнозів. Вона існує ще з 2000 року.

До речі, у Конвенції ООН мовиться, що "Крим – це Україна". У вересні 2021 року генсекретар ООН Антоніу Гутерреш оприлюднив черговий звіт щодо ситуації з порушенням прав людини в окупованому Криму. У ньому він також пригадав, що Росія своїми діями порушує міжнародне законодавство.

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