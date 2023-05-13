Є важливі рішення щодо захисту нашого неба, – Зеленський про перемовини в Італії

Володимир Зеленський 13 травня перебуває з офіційним візитом в Італії. Український президент на пресконференції розповів про результати перемовин у Римі.

Варто зазначити, що український лідер зустрічався з президентом та прем'єр-міністркою Італії. Президент України заявив, що вони обговорили безпекову та військову співпрацю, пише 24 Канал.

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Які результати перемовин в Італії

Є дуже важливі рішення щодо захисту нашого неба,

– заявив Зеленський.

Президент України не уточнив, про що саме мовиться. Однак додав, що перемовини стосувались також реалізації "формули миру", про яку з Джорджею Мелоні говорили вже декілька разів.

Володимир Зеленський пригадав, що Україна ще у 2022 році запропонувала "формулу миру", яка може припинити агресію Росії та не допустити повторення агресій в Європі. Проте Росія відповіла на це ракетами та артилерією, адже їх не цікавить мир.

"Та мир дуже цікавить нас, перш за все українців, наших партнерів, я це бачу, відчуваю. Зокрема, Італію", – запевнив президент.

Україна прагне повернути українців з Росії

Володимир Зеленський зауважив, що одним з 10 пунктів "формули миру" є повернення в Україну всіх українців, які перебувають в полоні в Росії, всіх дітей та дорослих, яких силою депортував Кремль.

Достеменно відомо про 19 тисяч 393 дитини. Це вже конкретика – з іменами, прізвищами, (з даними – 24 Канал), коли вони були вивезені. Це також дуже важливо,

– сказав український лідер.

Проте додав, що реальне число може бути значно більше. Адже на тимчасово окупованих Росією територіях перебувало щонайменше 200 тисяч дітей. Україна не знає про долю цих дітей.

Що було третім пунктом перемовин

Президент України пояснив, що третє, про що говорили – це взаємодія у Європі.

"Італія зробила важливу річ, посиливши свою енергетичну незалежність від Росії. Це позбавляє державу-терориста можливості чинити тиск на вас (Італію – 24 Канал)", – заявив Володимир Зеленський.

Український лідер пояснив, що варто йти далі в усіх аспектах незалежності від Росії. Зеленський також подякував Італії за підтримку санкцій проти Росії.

Ми обговорили європейську інтеграцію (України – 24 канал). Рішення, яких ми очікуємо цього року – Україна обов'язково реалізує рекомендації Єврокомісії, не зважаючи на війну,

– запевнив президент.

Він додав, що для України велика мотивація бути серед рівних, стати членом Європейського Союзу. Зеленський подякував прем'єр-міністрці Італії за підтримку та додав: "Буде правильним, коли вже цього року Європейська Рада схвалить рішення про початок переговорів щодо вступу України в ЄС".

Президент України пояснив, що важливо привести у відповідність взаємодію з НАТО і політичні рішення, які є рамкою для відносин Альянсу та України. Адже Київ захищає спільну свободу так, як це зробив би член Альянсу.

Візит Зеленського в Італію