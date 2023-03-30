Папа Франциск потрапив до лікарні: ЗМІ пишуть про можливі проблеми з серцем та диханням
Джерело:L'Arena
Вранці 29 березня після проведення загальної аудієнції на площі Святого Петра Папу Франциска ушпиталили. У Ватикані зазначали, що понтифік проведе в лікарні декілька днів.
Варто зазначити, що причиною госпіталізації Глави Римо-католицької церкви стала респіраторна інфекція.
До теми Папа Римський Франциск проведе у лікарні кілька днів: що трапилось з понтифіком
Стан здоров'я Папи в нормі
Пресслужба Ватикану повідомила, що Франциск проведе кілька днів у підготовленій для нього квартирі на 10 поверсі університетської лікарні Джемеллі у Римі.
Джерела видання зауважують, що комп'ютерна томографія грудної клітини та тести на насичення крові киснем виключили серйозні проблеми. За словами лікарів, стан здоров'я Папи "не викликає занепокоєння".
Водночас низка італійських видань повідомляють протилежне.
Газета Corriere della Sera стверджує, що Франциск страждає від проблем із серцем, натомість Repubblica вважає, що у Папи є проблеми з дихальною системою.
Згідно з повідомленнями Ansa, найближчий до Папи персонал, включаючи систему безпеки, був мобілізований, щоб провести ніч в університетській лікарні.
Папа Іван Павло II покривав педофілів: деталі розслідування
- Журналісти з TVN24 провели розслідування стосовно біографії Папи Івана Павла II. Вони зазначають, що той у 1960-х – 1970-х роках, коли був відомим як краківський архієпископ Кароль Войтила, покривав педофілів.
- Розслідувач Марцин Гутовський наголосив, що упродовж 1960-х – 1970-х Войтила приховував інформацію про сексуальні злочини, які проти дітей коїли священники його єпархії. Замість канонічних покарань Войтила переводив їх у нові парафії або допомагав виїхати за кордон.
- Розслідування базується на декількох аналогічних випадках. Водночас церковні архіви – закриті. Автор припускає, що зміг дізнатися лише маленьку частину таких прикладів.
- "Це не перекреслює інших його заслуг. Але насамперед ми маємо визнати, що він знав. А лише потім шукати пояснень, чому це сталося і чому церква забула про жертви", – каже у висновку Марцин Гутовський.