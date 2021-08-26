Італійський літак потрапив під обстріл в Кабулі: на борту – майже сотня людей
Джерело:ANSA
Літак Військово-Повітряних сил Італії обстріляли одразу після зльоту в аеропорту Кабула. Літак вивозив зі столиці Афганістану майже 100 людей.
Попередньо ЗМІ повідомляють, що люди не постраждали. Обстріл здійснили 26 серпня.
До теми Теракт в аеропорту Кабула може статися найближчим часом, – Міноборони Британії
У Афганістані обстріляли італійський літак з людьми на борту
Італійський транспортний літак C-130J, який евакуював колишніх афганських працівників НАТО з Кабула, був обстріляний під час виходу з аеропорту,
– мовиться у повідомленні.
Видання отримало цю інформацію з власних військових джерел. На борту літака перебувають 98 афганців та італійські журналісти.
За попередньою інформацією, літак від обстрілу не постраждав та продовжив політ. ЗМІ припускають, що обстріл вели з важкої автоматичної зброї – ймовірно висококаліберного кулемета. Він почався відразу після підйому літака в небо.
Пілот ухилився від обстрілу
Видання AGI написало, що пілот негайно здійснив маневр ухилення, після чого продовжив політ за маршрутом на авіабазу Аль-Салем в Кувейті.
Стрільба велась з позицій за межами аеропорту. Ймовірно – з сусідньої височини.Зверніть увагу! 15 серпня таліби зайшли у столицю Кабул та заявили про захоплення влади в Афганістані. Вони наказали всім іноземцям покинути країну. Це можливо тільки з допомогою авіації.
Ситуація в аеропорту Кабула: що відомо
- Через страх перед бойовиками у аеропорт Кабула 15 серпня рушили багато афганців. Вони намагались за будь-яку ціну покинути країну – прив'язували себе до літаків, намагались силою втиснутись в них. Через це, на жаль, люди загинули.
- Згодом бойовики заявили, що пропускатимуть на територію аеропорту тільки іноземців. Афганців – не пропускають.
- 26 серпня повідомили, що у аеропорту Кабула найближчим часом можуть здійснити теракт. Відповідне попередження озвучили у Міноборони Великої Британії.
- Посольства США, Австралії та Великої Британії звернулися до своїх громадян. Вони закликали їх через загрозу теракту не прибувати на територію летовища.