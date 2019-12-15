14:33
15 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін підкочує до Поклонської. Маніпуляції Лукашенка
      Вєсті Кремля
      18:19, 14 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Оновлені бійки Верховній Раді. Зрадомер Зеленського
      Вєсті.UA
      18:59, 14 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ПІДСУМКИ 2019

      Італійський лоукостер призупиняє польоти за трьома маршрутами в Україні: відома причина

      1720 Читать новость на русском
      Італійський лоукостер Ernest Airlines / hrk.aero

      Італійська авіакомпанія Ernest Airlines призупинить польоти за маршрутами Київ-Генуя, Харків-Рим і Харків-Мілан на зимовий сезон 2019/2020 років. Причина рішення – загальне зниження пасажиропотоку в цей період.

      Останній рейс цього року Київ-Генуя відбувся 6 грудня. Про це повідомляє Аvianews.сom.

      Актуально: Лоукостер Wizz Air планує запустити рейси з Європи в Індію та Африку

      У системі бронювання продаж відкритий на перельоти з 1 квітня 2020 року з частотою два рази на тиждень по середах і суботах.

      Останні рейси Харків-Рим цього зимового сезону відбудуться 28 грудня 2019 року і 4 січня 2020 року, а рейси Харків-Мілан - 29 грудня 2019 року, 5 і 12 січня 2020 року. На цей момент продаж на інші дати, зокрема літній розклад 2020 року, недоступні.

      Пасажири, чиї рейси були скасовані, можуть вибрати безкоштовну зміну квитка на альтернативні рейси Ernest Airlines до 28 березня 2020 року, або отримати повне повернення вартості.

      З урахуванням зазначених змін маршрутна мережа авіакомпанії до кінця зимового сезону 2019/2020 років буде включати три міста України: Київ, Львів та Одесу. Польоти до Харкова будуть припинені.

      До теми: Популярний лоукостер Ryanair літатиме з Херсона

      Що відомо про Ernest Airlines?Компанія Ernest Airlines була заснована в 2015 році групою швейцарських та італійських інвесторів і отримала Сертифікат європейського авіаперевізника 11 квітня 2017 року.

      Ernest Airlines дозволяє пасажирам купувати до трьох місць багажу, від 8 євро за одне місце. Наразі авіакомпанія виконує польоти з Києва, Харкова і Львова до міст Італії.

      Миротворча місія на Донбасі: у Росії відреагували на заяву України
      сьогодні
      5389
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Харкова авіація
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:51 "Приватбанк" не повернуть Коломойському? Що означає нова ініціатива Кабміну
      Ярослав Голобородько 1432
      сьогодні , 08:46 Новий рік 2020: найкращі ялинки світу
      617
      сьогодні , 08:00 Сергій Вовк: скандали та гучні справи судді, який посадив під варту Антоненка й Кузьменко
      Северин Трач 2628
      14 грудня , 19:00 Жара, в твоей машине цинк, тело разлагается, – командир Варакин о потерях и достижениях на войне
      Повернись живим 2168
      14 грудня , 17:15 Підсумки-2019: що змінилося у відносинах між Україною і Росією
      Інна Жолобович 3172
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук