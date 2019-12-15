Італійський лоукостер призупиняє польоти за трьома маршрутами в Україні: відома причина

Італійська авіакомпанія Ernest Airlines призупинить польоти за маршрутами Київ-Генуя, Харків-Рим і Харків-Мілан на зимовий сезон 2019/2020 років. Причина рішення – загальне зниження пасажиропотоку в цей період.

Останній рейс цього року Київ-Генуя відбувся 6 грудня. Про це повідомляє Аvianews.сom.

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У системі бронювання продаж відкритий на перельоти з 1 квітня 2020 року з частотою два рази на тиждень по середах і суботах.

Останні рейси Харків-Рим цього зимового сезону відбудуться 28 грудня 2019 року і 4 січня 2020 року, а рейси Харків-Мілан - 29 грудня 2019 року, 5 і 12 січня 2020 року. На цей момент продаж на інші дати, зокрема літній розклад 2020 року, недоступні.

Пасажири, чиї рейси були скасовані, можуть вибрати безкоштовну зміну квитка на альтернативні рейси Ernest Airlines до 28 березня 2020 року, або отримати повне повернення вартості.

З урахуванням зазначених змін маршрутна мережа авіакомпанії до кінця зимового сезону 2019/2020 років буде включати три міста України: Київ, Львів та Одесу. Польоти до Харкова будуть припинені.

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Що відомо про Ernest Airlines?Компанія Ernest Airlines була заснована в 2015 році групою швейцарських та італійських інвесторів і отримала Сертифікат європейського авіаперевізника 11 квітня 2017 року.



Ernest Airlines дозволяє пасажирам купувати до трьох місць багажу, від 8 євро за одне місце. Наразі авіакомпанія виконує польоти з Києва, Харкова і Львова до міст Італії.