Італійського журналіста із Росії не пустили в Україну – він потрапив у "Чистилище"

Журналіста італійського державного телебачення RAI Марка Іннаро, що працює в Росії, не пустили в Україну. Він приїхав із метою висвітлювати президентські вибори.

Іннаро прилетів до Києва із Москви через Мінськ, повідомив віце-президент Асоціації італійських підприємців у Росії, почесний консул Італії в Липецьку Вітторіо Торрембіні, пише "ТАСС".

Читайте також: Флот НАТО та холера у морі: які побрехеньки вигадував Кремль задовго до ескалації на Азові

Італійського журналіста із київського "Борисполя" відправили назад до Мінська і вручили йому акт, де сказано, що його дії становлять загрозу національній безпеці.

Він полетів з Москви до Києва через Мінськ з метою висвітлювати президентські вибори в Україні. У нього були заплановані різні інтерв'ю з представниками політичних, релігійних кіл. Він прилетів разом з російським оператором,

– сказав Торрембіні.

При цьому він стверджує, що у Іннаро були "всі необхідні а акредитації" для роботи на Україні. Інформацію про заборону в'їзду Іннаро опублікував також "Миротворець".

Зазначимо, Україна заборонила в’їзд шефу українського бюро австрійського телеканалу ORF Крістіану Вершютцу. СБУ вважає, що австрійський журналіст становив загрозу для національної безпеки та працював за кремлівськими вказівками. Окрім того, сам Вершютц заявляв про загрози для його життя в Україні. Однак в Австрії таку заборону називали актом цензури з боку України.