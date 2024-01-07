Росія могла перекинути в Крим новітній десантний корабель: супутниковий знімок

Росія могла перемістити до Севастополя новітній великий десантний корабель "Іван Грен". Його ввели в експлуатацію лише у 2018 році.

Про це повідомляє OSINT-аналітик MT Anderson. Він у мережі Х також опублікував відповідний знімок.

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Аналітик опублікував супутниковий знімок з супутника Sentinel 2. Він датується 6 січня. На останньому знімку видно, що біля пірса в Севастопольській бухті стоїть судно. MT Anderson припустив, що це може бути новітній великий десантний корабель проєкту 11711 "Іван Грен".



Новий ВДК у Севастополі / Знімок MT Anderson

Що відомо про "Іван Грен" "Іван Грен" – російський великий десантний корабель проєкту 11711, головний корабель серії з двох кораблів, що є на озброєнні Північного флоту в 121 бригаді десантних кораблів міста Сєвєроморськ. Судно спустили на воду у 2012 році, однак на той час його не добудували й продовжували роботи безпосередньо на морі. Ввели новітній ВДК в експлуатацію у 2018 році. Як і корабель "Петр Моргунов", "Іван Грен" має авіаційну групу з 2 вертольотів Ка-29, БпЛА "Орлан-10", а також обладнаний 30-міліметровою зенітною артилерійською установкою АК-630М-2 "Дует"

У межах проєкту 11711 також створено корабель "Петр Моргунов". Його наприкінці січня 2022 року, перед початком повномасштабного вторгнення, Росія перекинула в Чорне море буцімто для навчань. Майже увесь час "Петр Моргунов" базувався у бухті в Новоросійську.

Як пише телеграм-канал "Кримський вітер", "Петр Моргунов" – це другий корабель проєкту, який ввели в експлуатацію 23 грудня 2020 року. Він має повну водотоннажність 6,6 тисячі тонн й можливість транспортування посиленого батальйону морської піхоти з технікою, а також висадки на понтонах. Ба більше, на судні також розміщено авіаційну групу – 2 вертольоти Ка-29 і БпЛА "Орлан-10".

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