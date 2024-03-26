До та після прильоту: з'явилися супутникові знімки ураженого "Івана Хурса"

Напередодні українські військові у тимчасово окупованому Севастополі уразили ВДК "Ямал" і "Азов". Також під час атаки зазнав пошкоджень "Іван Хурс".

Супутникові знімки цього розвідувального корабля за 23 та 24 березня опублікували OSINT-фахівці, передає 24 Канал.

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"Іван Хурс" до та після прильоту

OSINT-фахівці зазначили, що на супутникових знімках за 24 березня можна побачити уражений розвідувальний корабель "Іван Хурс".

Місце прильоту видно в задній частині судна. Для порівняння ми взяли знімок за 23.03. Координати за якими уразили ворожий корабель – 44.61329,33.52901,

– зазначили в КіберБорошно.

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"Іван Хурс" до та після влучання / Колаж КіберБорошно

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