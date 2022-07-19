Івана Баканова офіційно звільнили з посади глави СБУ

Верховна Рада 19 липня проголосувала за звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України. Таке рішення підтримали 265 нардепів.

Як голосували нардепи

Проти звільнення Баканова не був жоден парламентар, водночас 5 – утрималися. Постанову про звільнення глави СБУ до Ради вніс президент Володимир Зеленський.

До теми Незадовільні результати роботи, – Зеленський заявив про звільнення 28 співробітників СБУ

У залі його (Баканова – 24 канал) не було. Розгляд був достатньо формальним,

– розповів нардеп Ярослав Железняк.

Зауважимо, що перед тим за звільнення Баканова голосував Профільний комітет оборони. 8 його членів підтримали таке рішення, а 3 – утрималися від голосування.



Як партії голосували за звільнення Баканова / Фото Ярослава Железняка

Посадовець розповів про здобутки СБУ під його керівництвом

У телеграм-каналі СБУ опублікували звернення Баканова після його звільнення. Чиновник зазначив, що служба під його керівництвом будувала максимально прозорі відносини з суспільством, а не займалася політикою.

Баканов перерахував основні здобутки відомства за 3 роки. Серед них він вказав:

затримання кума владіміра путіна Віктора Медведчука;

розслідування кримінальних справ, у яких фігурують топполітики (ймовірно, мовиться про Петра Порошенка);

викриття ворожих агентур у різних держорганах;

протидію російській пропаганді та проросійським політичним партіям тощо.

Не все із запланованого вдалося довести до кінця. Були й прорахунки, причини яких слід аналізувати окремо. Водночас варто пам'ятати – складно за кілька років змінити систему, яка десятиліттями зазнавала впливу сильного і підступного ворога, що володіє необмеженими ресурсами,

– наголосив Баканов.

Чому звільнили главу СБУ

Пізно ввечері 17 липня Зеленський підписав указ про усунення Баканова з посади глави СБУ. Тоді президент послався на статтю Дисциплінарного кодексу ЗСУ, у якій мовиться про неналежне виконання службових обов'язків, що призвело до людських жертв чи інших важких наслідків.

Згодом глава держави пояснив, що стало причиною його рішення. Так, з початку повномасштабної війни близько 60 прокурорів та працівників СБУ виявилися зрадниками. Вони залишилися на окупованих територіях й почали працювати на росіян.

В Офісі Президента додали, що останньою краплею стало викриття глави СБУ в Криму Олега Кулініча на державній зраді. З'ясувалося, що чиновник, який до березня 2022 року очолював управління української служби на півострові, передавав росіянам секретні дані.

Це може вас зацікавити – що відомо про тимчасового главу СБУ: відео