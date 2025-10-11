Неприємна ситуація сталася з українським музикантом та волонтером Іваном Замігою під час одного з його виступів на вулицях столиці. Артист проводив пряму трансляцію, тому усі образи та погрози від незнайомця виявилися зафільмованими. Відео зі словесним нападом на музиканта поділилася у соцмережі його подруга. Дівчина закликала звернути увагу на подію місцеву поліцію, передає 24 Канал.

Що відомо про скандал за участі музиканта Івана Замиги?

На відео видно, як чоловік, одягнутий в куртку з капюшоном, підходить до Івана і просить виконати пісню. У відповідь музикант дивується: "Так це ж російською мовою!?". На це чоловік відповідає, що, мовляв, яка різниця. Тоді музикант пояснює, що йому "є різниця". Він виконує пісні лише українською або англійською мовами.

Російськомовну музику я не буду грати. Навіть за мільйон доларів я цього не зроблю. Це моя позиція,

– каже Іван Заміга.

Відмова розлютила любителя російських пісень. Він почав ображати музиканта, лаятися і погрожувати ударами. Чоловік звинувачував артиста, що той у Києві, а не на Донбасі. Пізніше він показав на камеру своє обличчя та запитав у глядачів трансляції: "Пацани, ви мене знаєте?!". Як зазначила авторка допису, ця фраза з його уст звучала багато разів. Незнайомець, до якого зверталися, на ім'я Макс, вочевидь, дуже хотів бути популярним.

На відео також чути голос жінки, яка заступилася за артиста. Вона питає перехожого, чому той не воює. У відповідь чоловік каже, що він воював і сам родом з Донбасу.

Словесний напад на музиканта у Києві: відео містить нецензурну лексику

У коментарях до допису люди також висловили підтримку музиканту та закликали поліцію у належний спосіб відреагувати на інцидент. Люди кажуть, що публічні вибачення перед Іваном – це найменше, що має зробити агресивний перехожий.

"Велика повага музиканту, мені дуже шкода, що вам довелося зустрітись з цим ОСЬ.. зайвий раз доводить, що мова завжди мала і буде мати значення".

Який сильний і прекрасний музикант. Дякую за сміливість і позицію!

Головне питання: на чиєму боці цей луганський "херой" воював.

Зверніть увагу! Вдень 11 жовтня з'явилося повідомлення від поліції Києва. Там заявили, що встановлюють обставини інциденту за участі музиканта. Дана подія зареєстрована до Єдиного обліку заяв та повідомлень Дарницького управління поліції.

